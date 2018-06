Bár ma némi lehűlés jön, a hétvégére ismét strandidő várható - praktikus tanácsok, ha utcára kell mennie!

3+1 tipp



1. Nyáron a legjobb választás még mindig a fehér, de ügyeljünk arra, hogy ne látszódjon át a fehérneműnk...

2. A bő ruhák ideálisak, de szoknya helyett egy felsliccelt nadrág is megteszi.

3. Kerüljük a nehéz ételeket, fogyasszunk sok gyümölcsöt, zöldséget!

3+1. A testpermet vagy szórófejes flakonba töltött sima víz felfrissít, de használjuk nyugodt szívvel a párakapukat is!

Vigyünk magunkkal vizet a hőségben. Fotó: Dreamstime

Délutánra esőt jósolnak

Szerdán felhős, borongós idő valószínű esővel, záporokkal, főként nyugaton egy-egy beágyazott zivatar is előfordulhat. Az északi-északkeleti szél sokfelé feltámad, helyenként felerősödik. A csúcshőmérséklet 18 és 26 fok között alakul, Szegeden és környékén alig 19 fok lesz, és délután nagy valószínűséggel esni fog. Kettősfronti hatás kezdődik. felhős, borongós idő valószínű esővel, záporokkal, főként nyugaton egy-egy beágyazott zivatar is előfordulhat. Az északi-északkeleti szél sokfelé feltámad, helyenként felerősödik. A csúcshőmérséklet 18 és 26 fok között alakul,, és délután nagy valószínűséggel esni fog. Kettősfronti hatás kezdődik.

– A meleg ellen a felnőtt, egészséges szervezet védekezik, tehát hűti magát – kezdte magyarázatát dr. Ladóczy-Hulló Daniella immunológus, reumatológus. – De ha kisgyerekkel indulunk el, rá különösen oda kell figyelni, mert túlmelegedhet, ahogy egy idős ember is – beszélt arról a szakorvos, hogy a nagy melegben értágulat keletkezhet. Arra kell számítani, hogy vérnyomáscsökkenés következhet be, amely erős izzadással, szédüléssel jár. (Emiatt lehet, hogy a háziorvossal egyeztetve a vérnyomáscsökkentő mennyiségét, adagolását is érdemes mérsékelni.)– Fontos, hogy az alkalomnak megfelelően, minél vékonyabb, pamutruházatba öltözködjünk, kerüljük a műszálas, meleg, zárt darabokat. A folyadékpótlás mindenkinek sokat tud segíteni, ezért egy kulacs vizet érdemes magunknál tartani – sorolta az immunológus, reumatológus.– Vékony és jól szellőző darabot viseljünk. Aki hajlamos a lábdagadásra, olyat válasszon, amelybe hazafelé is bele fog férni a lába – javasolta dr. Ladóczy-Hulló Daniella.– Vannak olyan immunbetegek, akiknek érdemes óvakodniuk a napfénytől, az UV-sugárzást, az SLE-betegséget (Szisztémás lupus erythematosust, röviden lupust) például belobbanthatja. Számukra 50 faktoros napvédő, széles karimájú kalap ajánlott a végtagok elfedése mellett is – fejtette ki a szakorvos, aki a többi gyengélkedőnek, betegeskedőnek azt javasolja, hőségben inkább kérje a betegszállító segítségét, vagy hívjon taxit, mert senkinek sem jó, ha rosszul lesz a közlekedés során. – Ha valaki mégis rosszul érzi magát, lépjen be egy klimatizált helyiségbe – tanácsolta. – A patikákban pedig biztosan tudunk egy pohár vizet is tölteni.– Nagyobb hőmérséklet-különbségek is előfordulhatnak, ezért egy kardigánnal készüljünk fel az „extrém" körülményekre. Aki érzékeny, annak azzal is számolnia kell, hogy kiszáríthatja a nyálkahártyáját is a légkondicionáló berendezés, hiszen elvonja a párát a levegőből – tette hozzá.