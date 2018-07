Barackkal és birkapörkölttel ünnepeltek Szatymazon a falunapon

Már az első falunapokon zöldség- és gyümölcskiállítást tartottunk, amelyen helyi termelők mutatkoztak be. Most pedig a 26. falunapunkat tartjuk.

– mondta Szatymaz polgármestere, Barna Károly az Őszibarack fesztiválon szombaton.

Sajnos idén a március elejei fagyok komoly károkat okoztak, volt ahol száz százalékos a fagykár.

– tette hozzá a település első embere, majd vidámabb dolgokról szólva elmondta, hogy a 35-40 fogatból álló konvoj nemrég vonult végig a falun.Míg a konvoj vonult, a művelődési ház egyik oldalában kőleves elnevezéssel közösségi főzést rendeztek, azaz azokból a hozzávalókból készítettek leves, amit a résztvevők hoztak. A jókora bográcsban zöldség akadt bőven, de kockázva csirkemell és karikázva virsli is került a levesbe.Pálinka nélkül nem múlhat el egyetlen vidéki falunap sem, Szatymazon most hirdették ki a fesztivál előtt egy héttel első alkalommal megrendezett pálinkaverseny díjazottjait. A versenyen 109 mintából választották ki a legjobbat.Az ital után pedig már csak az étel hiányzik: a nemrégiben 74. születésnapját ünnepelő Rácz László amatőr királyi szakács, a szatymazi Fakanál klub atyja segítőivel ipari mennyiségben gyártotta a palacsintát, sátruk előtt folyamatosan kígyózott a sor. Aki komolyabb és nehezebb falatokra vágyott, annak a helyi bolt mögé kellett elsétálnia, ahol hét csapat tette próbára a birkapörkölt-főző tudományát.Mi a helyi Rácz István főztjét kóstoltuk, aki egyébként a közeli bordányi Vadgesztenye étteremben forgatja a fakanalat. Az ízletes pörkölt még alig fogyott el a bográcsból, a szakács már rohant is tovább egy esküvőre. Mint mondta, a 15 kiló húsból főzött birkapörkölttel melegített be az egy mázsa marhahúsból készülő lakodalmi pörköltre.