Barbara a legjobb magyar fordító

Brüsszeli út jár a győzteseknek



A Juvenes Translatores fordítóversenyt az Európai Bizottság írja ki évente az EU 28 tagországának középiskolásai számára 2007 óta. A versenyen eddig összesen háromezer diák vett részt, hogy végül

egy hétvégét eltölthessen Brüsszelben, ahol a legjobb fordítók Günther Oettinger uniós biztostól vehetik át díjukat.

Mészáros Barbara a nyelvek mellett a pszichológia iránt érdeklődik. Fotó: Borbola Lilla

– Motiválónak tartottam, hogy a fordítással kipróbálhatom magam ezen a szinten is, és így kamatoztathatom nyelvtudásomat – mesélte a 17 éves Mészáros Barbara A Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanulóját hirdették ki győztesnek a Juvenes Translatores magyarországi fordítóversenyén. Barbarának egyoldalnyi szöveget kellett lefordítania két óra alatt szótár segítségével. A versenyzők az Európai Unió 24 hivatalos nyelvéből bármelyiket fordíthatták szabadon választható nyelvre. Barbara választása a spanyol nyelvről magyarra fordításra esett.– A verseny előtt nem tudtam, hogy milyen szöveget fogok kapni – emlékezett vissza Barbara. – Annyi tanácsot tudtak adni a felkészítő tanáraim, Ábrahám Szilvia és Boros Krisztina, hogy ne izguljak, és tegyek meg minden tőlem telhetőt.

Állást kapott az EB-nél a korábbi győztes



A Juvenes Translatores tizedik kiírásában 21 magyar iskolát sorsoltak ki, amelyek tanulói indulhattak a versenyen. Jancsi Beáta, az Európai Bizottság fordítási főigazgatóságának képviselője elárulta, hogy februártól az Európai Bizottság (EB) fordítói között munkába állt egy korábbi győztes is.

A fordítandó szöveg Európát mutatta be, és az igazi nehézséget a cím lefordítása okozta.– Először elolvastam a szöveget, hogy megértsem, miről van szó, de néhol azt sem volt egyszerű megérteni, hogy az adott mondattal mit akart mondani a szerző – mesélte Barbara.Megérte a fáradozás, hiszen áprilisban ő mehet majd kirándulni egy szülővel és egy tanári kísérővel Brüsszelbe, ahol fiataloknak szóló programok mellett az EU épületeibe is ellátogathat a többi tagország győzteseivel együtt.– Még két évem van hátra a gimnáziumból, és ezután még vonzóbbnak találom, hogy a nyelvvel foglalkozzam, habár a pszichológia is érdekel – árnyalta jövőbeli terveit Barbara. A spanyol nyelv egyébként sem idegen számára, hiszen korábban már járt Spanyolországban egy cserediákprogramban. Emellett spanyol nyelvű sorozatokkal is edzi magát, valamint angolt is tanul.