Bárki növeszthet muszklit a szabadban: kipróbáltuk a Street Workoutot Szegeden - videó, galéria

Idén 4. alkalommal rendezik meg Szegeden az ország legkeményebb street workout eseményét. A 4. SunCity Battle – Road 2 Riga nevű megmérettetés szeptember 9-én 9 órakor kezdődik. Az esemény házigazdája a SunBarZ csapata lesz, regisztráció és további információ tőlük kérhető a sunbarzhungary @gmail.com e-mail-címen.

– Hobbi és erőnlétfejlesztés is – kezdte történetét Lantos Róbert, a szegedi SunBarZ „elit fitneszcsapat" egyik tagja, amíg bemelegítettünk egy közös street workout edzéshez. Az idegen – és határozottan jól csengő – megnevezés egy mindenki számára ingyenesen és Szegeden több helyen végezhető sportágat jelent: szabad, saját testsúlyos edzést, akár extrém tornagyakorlatokat a parkokban. Mi a Kemes utcai „kültéri edzőtermet" választottuk.Lantos Róbert és csapata nemcsak street workout versenyeken vesz részt vagy szervez, országszerte tartanak show-kat is.– Fej-, váll- csípő-, boka- és csuklókörzés – diktálta az első feladatokat, mert csak úgy veszélyes lehet nekivágni az edzésnek. Persze nem mindenki olyan szerencsés, hogy nemzetközi eredményeket elért edző segítse első próbálkozását, de senki nem marad magára. A fitneszparkokban kis táblák adnak ötletet ahhoz, melyik eszközön milyen gyakorlatot érdemes végezni, az odajárók is adnak tippeket egymásnak egy igazi, sportos közösséget alkotva.– Évekkel ezelőtt a játszótéren kezdtem el edzeni a barátaimmal, utána netes videókból tanultam új gyakorlatokat. A közös mozgás öröme mellett egyre jobb lett az erőnlétünk, egy bizonyos fittség után már a trükkök is mentek – magyarázta Lantos Róbert. Annak a bizonyos fittségnek a hiányában arra kértük: válasszunk olyan gyakorlatokat, amelyekkel minden korosztály megpróbálkozhat.Amíg a park elemeivel ismerkedtünk, többen be-betértek kicsit edzeni. A húzódzkodás tűnt a kedvencüknek, de mi a kisebb és nagyobb bordásfalnak is megörültünk. Lábemeléssel dolgoztunk először a kockás hasért. – Ízületbarát a saját testsúlyos edzés, nem kell hozzá semmilyen eszköz, és remek erőnlétet biztosít – sorolta e mozgásforma előnyeit.Lantos Róbert nemcsak a SunBarZ tagja, edzi is a hozzájuk forduló fiatalokat. – Divatos is a street workout, más néven fegyencedzés – utalt a fiatalokra, akik valószínűleg kevesebbet küzdenek a majomlétrának nevezett eszközön a húzódzkodással, mint mi. Első ijedtségünk után „edzőnk" megnyugtatott: minden gyakorlatnak van könnyített változata, így fokozatosan el tudunk jutni a formás bicepszekig.Erre mellénk sétált egy élő bizonyíték. – Itt, a Kemes utcában felsőtestre gyúrok, a lábgyakorlatokat az alsóvárosi Szabadság téren végzem, az ottani eszközök jobbak arra – magyarázta János, akivel edzés közben elegyedtünk szóba. Húzódzkodás közben elárulta: fontos számára a testedzés, főleg az egészsége megőrzése, illetve a stresszlevezetés miatt. A negyvenes éveiben járó férfi informatikusként dolgozik, lapunkat is inkább tabletről olvassa: ülőmunkája miatt úgy érzi, nem teljes az élete, ha nem mozoghat.