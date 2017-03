Barlangrajztól a Dragon Ballig

Sosem volt még Ázbej Kristóf Az emberi kaland nagytérképe I. című művéhez hasonló térinstalláció a Reök-palotában. A konstrukció a művész és családjának Párizs külvárosi lakásának falán készült el közel 30 év alatt. A falakon az emberi vizuális kultúra jelentős képeinek kollázsa látható: barlangrajzok, a Mona Lisa és annak feldolgozásai, neves történelmi személyek portréi, reklámok, lemezborítók, bélyegtervek, képeslapok, de még a japán animációs mese, a Dragon Ball illusztrációját is megtalálhatja a néző az installációban. A legősibb ábrázolásoktól a szuperszámítógépekig elérő látványvilág nemcsak esztétikai, művészettörténeti érték is – mint egy enciklopédia, úgy foglalja össze a kultúránkat.



– Egy idő után teljesen hétköznapi érzés volt ezek között a falak között élni – mondta a művész, aki téma és színvilág alapján is csoportosította a képeket. – Úgy szolgált, mint egy tapéta. Kicsit sűrű tapéta ugyan, de tapéta – folytatta. Hozzátette: a mű még most sincs kész, hiszen ez egy végtelen alkotás, folyamatosan bővíthető. Jelenlegi formájában a több helyiséget faltól falig illusztráló installáció panorámaképe 25 méter hosszú lenne. Több ezer szög és rengeteg ragasztó tartotta és tartja egyben ma is a kivételes alkotást.



A kiállítás tavaly Budapesten, a Műcsarnokban mutatkozott be először. Szegeden mindössze két nap alatt rakták össze a lakásbelső másolatát – ilyen gyorsan még nem állították össze sehol Ázbej alkotását. A megtekintésre azonban érdemes időt szánni: a látogatókon könnyen elszaladhat az idő, hiszen annyi részlet, ismerős és újdonságként szolgáló képi ábrázolás fedezhető fel a falak aljától azok tetejéig.



A Musée X-Point Zéro: Az emberi kaland nagytérképe I. című alkotás hamarosan külföldön is ámulatba ejti a nézőket: Csíkszereda, Kolozsvár és Marosvásárhely után eredeti keletkezési helyére, Franciaországba is eljuthat a mű. A kiállítást pénteken 17 órakor nyitják meg a Reök-palotában, és április 30-áig tekinthető meg. A megnyitón a részvétel ingyenes, azután 500 forintért váltható jegy. A Reök-palota jubileuma alkalmából a belépőjegy egyúttal egy, az árral egyenértékű utalvány is. Ez a következő látogatáskor tárlatmegtekintésre, a jegyirodán árusított ajándéktárgyakra, könyvekre, művészeti alkotásokra, akár szabadtéri-belépőre is beváltható.