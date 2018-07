Barnák László a színpadon kívül is a csapatmunka híve - 12 új művész mutatkozik be a következő színházi évadban

Egyeztetett a szolgálati lakások felújításáról

Rendben zajlott az átadás-átvétel a Szegedi Nemzeti Színházban, amelyet július elsejétől Barnák László színész-rendező igazgat. Lapunknak elmondta, az intézmény gazdasági helyzetét megismerve tartja magát korábbi alapvetéséhez, hogy a színház nyereségorientált intézmény, vagyis a támogatások mellett további forrásokat kell bevonni a működésbe.– Az előrehozott bérletakciónk sikeres volt, több mint 1800 darabot értékesítettünk, amit azért tartok komoly eredménynek, mert mutatja a nézők bizalmát és a változásokra való nyitottságát. Úgy gondolom, növekvő tendenciát mutat majd az értékesítés, ám csak augusztus 21-én indul a bérletek megújítása, utána látjuk, mekkora is az érdeklődés a következő évad iránt – magyarázta a főigazgató. Megjegyezte, eddig csak nyár végén kezdték el árusítani a bérleteket, s izgalommal várta, hogy májusban, amikor például a nyaralásra spórolnak a családok, vajon lesz-e érdeklődés, illetve pénze az embereknek színházbérletet váltani. Szerinte a megújult műsorpolitika is vonzó volt a nézőknek, hiszen olyanok is válogattak a különböző konstrukciók közül, akik már évek óta nem jártak a szegedi színházba.Folyamatosan tárgyal Barnák László, szerződéseket köt az intézmény, s már elindult a Tóték és a Szentivánéji álom című produkciók díszlet- és jelmezgyártása. Az önkormányzattal a színház szolgálati lakásainak a felújításáról egyeztetett, hogy a városba érkező művészeknek olyan lakhatási körülményeket tudjanak biztosítani, amelyek méltók egy nemzeti színházhoz. Ezenfelül a dorozsmai raktár és műhelybázis felújítását tartaná fontosnak, amire az elmúlt évtizedben nem tudott pénzt, energiát fordítani az intézmény.– Strukturális átalakítások is lesznek, a színház vezetéséhez csatlakozik Kállai Ákos színházpedagógus, illetve lesz ismét ügyvezető igazgató, méghozzá Juhász Péter személyében – mondta el érdeklődésünkre. A színház és a szabadtéri kapcsolatát is szeretné szorosabbra fűzni, Herczeg Tamás igazgatóval is többször tárgyalt Barnák arról, hogy miként tudnák a színházba járást úgy népszerűsíteni közösen, hogy abból mindkét intézmény profitáljon.A tervek között szerepel a regionális kamaraszínházi fesztivál felfrissítése is. Barnák egyrészt korábbra hozná az időpontját, másrészt ki is bővítené a meghívottak listáját. Már felvette a kapcsolatot az újvidéki és a temesvári színház vezetőivel, s előadásokat is választottak a jövő évre. Elárulta, a Finálé névtől is megválnak, ReKamié Fesztivál lesz a jövőben a neve. A THEALTER-t rendező Maszk Egyesülettel is szorosabb lesz a kapcsolat egy előadássorozat keretében, amely a HétFü nevet kapta, a hétfői függetlenek rövidítéseként. Ennek keretében minden hónapban lesz egy olyan hétkezdő nap, amikor a Maszk szervezésében érkezik egy-egy produkció a kisszínházba.– Keressük az új megjelenési lehetőségeket is, így például első alkalommal a SZIN-en is kint lesznek művészeink, akik délutánonként együtt játszanak a fiatalokkal. A hagyományos színházi nyílt napot is megújítjuk, s a színházak éjszakájához is kapcsolódunk, méghozzá oly módon, hogy a szeptember 21-i nyílt napunkra esti bejárással és koncerttel készülünk, illetve meglepetést is tartogatunk a színházba járóknak – mondta Barnák László.Augusztus elsejétől 9 társulati tag hagyja el a Szegedi Nemzeti Színházat, ám 10–12 művész érkezik, s Barnák László szerint hamarosan új kedvencei is lesznek a színházba járóknak. Horgas Ádám három castingot is tartott, ahol több olyan fiatalra felfigyeltek, akik itt, Szegeden debütálnak. Érkezik továbbá Szávai Viktória is vendégként Az utolsó üzlet című előadásba, de Menczel Andreát és a Junior Prima Díjjal elismert Rétfalvi Tamást is láthatja a közönség.Az elmúlt hetek egyik legfontosabb pozitív benyomásaként a főigazgató kollégái szakmai tapasztalatát és együttműködését emelte ki, akik sokat segítettek neki abban, hogy átlássa a szervezeti struktúrát. Mint elmondta, ez azért fontos, mert a színház nemcsak a színpadon csapatmunka, hanem a vezetésben is.