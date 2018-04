Báró mentette meg a töltésoldalban fekvő eszméletlen férfit

– Kedd reggel ugyanúgy sétáltunk Báróval, mint bármelyik másik napon – kezdte történetét Kissné Rózsa Csilla. – Az Etelka soron, a töltésen jártunk, amikor furcsán kezdett viselkedni. Megállt, ugatott lefele, aztán pedig rám nézett. Ezt addig folytatta, amíg le nem néztem, mit talált. Ekkor vettem észre a férfit, aki a töltésoldalban feküdt, eszméletlen állapotban.A mentőket egy másik kutyás értesítette, és mivel a férfi nehezen megközelíthető helyen feküdt, a mentők a tűzoltók segítségét kérték. Egy dugólétra segítségével, hordágyon vitték fel a töltés tetejére a sérültet, ezt követően tudták elszállítani a klinikára.– Egy 40 év körüli, jól szituált férfi volt, mellette pedig egy járássegítő bot feküdt. Nem tudom, mi történhetett vele, de örülök, hogy megtaláltuk. A mentők pedig megdicsértek, hogy nem nyúltunk hozzá, mert nem tudtuk, esetleg nagyobb bajt okoznánk-e azzal, ha például lezuhant, és eltört valamije – mondta Csilla.Kutyája egyébként nem véletlenül jelzett ilyen tudatosan. – Járt kutyaiskolába, az oktató pedig személykereséssel is foglalkozik, így arra is elkezdte tanítani Bárót. Egy lábsérülés miatt viszont abba kellett hagynia, de ezek szerint már ezen a kezdő szinten is hasznát vette a tudásának – mesélte a büszke gazda.Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Szeged Mentőállomás kommunikációs munkatársa elmondta, a beteget súlyos állapotban szállították a sürgősségire. Állapotáról többet lapzártánkig nem sikerült megtudnunk.