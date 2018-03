Bartók Béla 110 évvel ezelőtti kérdésére kapunk választ: kormányzati támogatásból újul meg a Zeneművészeti Kar épülete

Látványterv

Tóth Péter dékán szerint az új hangversenyterem az egyetem és a város zenei életét és konferenciaturizmusát is kiszolgálhatja.

Bartók Béla már 1908-ban feltette a kérdést Király-König Péter szegedi zeneiskola-igazgatónak címzett levelében: miként óhajtja a város rendezni a zeneoktatás épületgondját. A 110 évvel ezelőtti kérdésre az a kormányhatározat ad választ, amely több mint 3 milliárd forint támogatást ítélt a Szegedi Tudományegyetemnek a Zene-művészeti Kar komplett felújítására.– A jelenlegi épület több mint 130 éves, az intézményben 102 éve zajlik zeneművészeti oktatás. A külső homlokzat nem változik, de minden, ami mögötte van, átalakul. A jelenlegi terület kétszeresén, körülbelül 6000 négyzetméteren egy modern üvegépületet alakítunk ki. A tetőtérbe vendéglakásokat építünk a tanároknak, az alagsorban egy 450 fős hangversenytermet és két kamaratermet rendezünk be, melyek az egyetem és a város zenei életét és konferenciaturizmusát is kiszolgálhatják. Az alagsorban kapnak helyet a kiszolgálóhelyiségek, a színpad és a stúdió is – részletezi a terveket Tóth Péter dékán.A kormányzati támogatásból megduplázódik a főtárgy- oktató termek és a gyakorlásra alkalmas helyiségek száma, melyeket megfelelő hangszigeteléssel is ellátnak. Az épületbe a beléptetést elektromos csipkártyás rendszerrel oldják meg, a teremfoglalást online térbe helyezik, így a hallgatók akár otthonról is foglalhatnak termet. Az épület főbejáratát visszahelyezik régi helyére, a körforgalom felőli sarokra, a jelenlegi romos udvarból hallgatói térként is működő zöld területet alakítanak ki. A fenntartható, akadálymentes épületben szennyvízalapú fűtésrendszert és korszerű légkondicionálást vezetnek be, sőt egy olyan liftrendszert is kialakítanak, amelyben kényelmesen és egyszerűen szállíthatók a nagyobb hangszerek, zongorák.– Az infrastrukturális fejlesztést a hangszerpark felújítása és bővítése követné. Ezek a fejlesztések amellett, hogy emelik az oktatás színvonalát, növelik a kar vonzerejét és a külföldi hallgatók érdeklődődését is. Az építkezések 2019 nyarán kezdődhetnek, a megújult épületet a 2021/2022-es tanévben vehetik birtokba a hallgatók – teszi hozzá a dékán.