Bartók Csaba: Most is Szegedért harcolok, csak új küzdőtéren!

Bartók Csaba támogatja a szőregiek elképzeléseit, akik a mai korhoz méltó sportolási körülményeket szeretnének. Fotó: Karnok Csaba

Tizenegy évig már képviselte Szegedet mint játékos – hangsúlyozta Bartók Csaba volt kézilabdázó, megjegyezve, a mostani, új küzdőtér sem rettenti el. Szeged 1-es választókerületének Fidesz–KDNP-s országgyűlésiképviselő-jelöltje a Szőregi Baráti Társaság összejövetelén vett részt, ahol Rózsavölgyi József (Fidesz-L.É.T) a városrészt múltjáról, mindennapjairól, beszélt és kifejtette, a Szegedhez történő csatolása megtorpantotta Szőreg fejlődését. Az eseményen Miklós Péter történész, a Csongrád Megyei közgyűlés tagja a megye új feladatairól, kiváltképp a TOP-os források adta lehetőségekről szólt.Bartók Csaba a jelenlévőknek beszélt életútjáról, és arról is, hogy miért is döntött úgy, hogy megméretteti magát áprilisban. – Évek hosszú során át küzdöttem Szegedért, most is ezt teszem, mert hiszek abban, hogy jobb hely lehet ez a város – közölte.

Bartók kitért arra is, hogy családjával 1990-ben költözött Erdélyből hazánkba, és szilárd meggyőződése, hogy csakis az itt élők védhetik meg Magyarországot. Megjegyezte, bár a kampány során most éppen a szocialisták is azt hangoztatják, hogy nem bontanák le a kerítést, egyedül a Fidesz–KDNP áll ki az ideiglenes biztonsági határzár mellett konzekvensen és utasítja el a kötelező betelepítési kvótát.A jövőre százéves Szőregi Rákóczi SE-nél is látogatást tett. A bejárás után azt mondta, elszomorítja, hogy egy ötezres lakóközösségnek az iskola tornatermén kívül csak egy sportolásra alkalmas területe van, ahol közel sem 21. századiak a körülmények. Hozzátette, ezt a közösséget nemcsak célszerű, hanem kötelező lenne támogatnia.