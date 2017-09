Bátran a trikóval, fecske kontra bokszer - beszéljünk a férfi fehérneműről!

– Fehérneműből még mindig legalább annyian viselik a fecskefazont, mint a bokszert, bár az már világosan látszik, hogy a fiatal hölgyek inkább az utóbbit részesítik előnyben – mondja Lacfi Ági üzleti stílustanácsadó.

– Ha laza szárú bokszert hordunk, akkor arra nagyon figyeljünk, hogy ne üssön át a nadrágunkon.



Összegyűrődik, átlátszik egy laza szövésű nadrág alatt, de egy túl szűk fazonú darab alatt is – világít rá, és hozzáteszi, hogy bár a régi idők letűnt vívmányának tűnhet a pamut atlétatrikó viselése, még melegebb időben vagy izzasztóbb helyzetekben nagyon hasznos darab lehet.



– Valóban két réteg felsőruházatot jelent, ugyanakkor felszívja az izzadságot, így nem a póló vagy az ing nedvesedik át teljesen.



Érdemes olyan pamutdarabot választani, amelynek a karkivágása szorosan a hónalj alatt végződik, vagy esetleg ujja is van, így ugyanis a hónaljból származó izzadságot is felszívja – magyarázza.