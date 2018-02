Bátyja után otthonát is elveszítheti Kinga: a rámaradt adósság miatt kisfiával és édesanyjával kerülhet utcára

Darabjaira hullott az életük. Kinga kisfiával attól félnek, hogy hamarosan utcára kerülnek.

Fotó: Frank Yvette

„Tragikus és fájdalmas haláleset miatt az utcára fogunk kerülni. Nincs kiút. Vagyis egy: fizetni." Így kezdődik az a segítségkérő poszt, amelyet Némó Kinga tett közzé a Facebookon. Az édesanya végső elkeseredésében fordult a nyilvánossághoz, mert hónapok óta tartó küzdelméről, hogy beteg édesanyjával és 5 éves kisfiával ne veszítsék el otthonukat, mostanra úgy látja, hiábavaló.– A testvéremékkel éltünk közösen a családi házunkban, amelyet saját kezével épített – kezdte történetét. – A felső szinten lakott ő a családjával, az alsó szinten pedig mi. Összetartó család voltunk mindig, ahol a bátyám, Zsolt volt a családfő és a példakép. Én is és a kisfiam, Boti is rajongásig szerettük, és felnéztünk rá. Közös álmunk volt egy kisállat-kereskedés, amelyet meg is csináltunk. Ebből tartotta el a családját, és én is ott dolgoztam.

Kinga igyekszik mindent megtenni, hogy a kisfiú ne szembesüljön nap mint nap azzal, milyen nehéz helyzetbe kerültek. Fotó: Frank Yvette

Kingáék élete azonban október végén darabjaira hullott, amikor bátyja 49 évesen elhunyt. Nem volt beteg: hirtelen szívleállás végzett vele. – Azt gondolom, nem bírta már cipelni azt a terhet, ami ránehezedett. De hogy mi volt ez, azt csak a halála után tudtuk meg, mert túl büszke volt, hogy segítséget kérjen.Mint kiderült, a férfi súlyos tartozásokat halmozott fel. A házra felvett jelzáloghitel mellett a cége is adóssággal küzdött, a kettő összesen több mint 20 millió forintot tesz ki. – A ház a testvérem, az édesanyám és az én tulajdonomban van, a cégben is adóstársként szerepelek, így ezek az adósságok az én nyakamba szakadtak. Másfél millió forintot már kifizettünk, mert az már azonnali végrehajtáson volt, és féltünk, hogy utcára kerülünk. De hogy mi lesz a fennmaradó összeggel, elképzelni sem tudom. A ház ára nem fedezi a tartozás összegét, a 130 ezer forintos törlesztőrészletet pedig, amit fizetni kellene, biztosan nem tudjuk kigazdálkodni.

Kinga bátyja halála után elvesztette állását, hiszen a kisállat-kereskedést – ami egyszemélyes betéti társaságként működött – bezárták. Édesanyjának nyugdíja és az ő bevétele összesen alig havi 150 ezer forint, amelyből 80 ezer elmegy rezsire. A maradék pénzből kell megélniük hármuknak. Ebből nem futotta arra sem, hogy magánpszichológushoz vigye kisfiát, akit annyira megviselt nagybátyja halála, hogy azóta alig kommunikál. Most várólistán vannak, Kinga pedig igyekszik mindent megtenni, hogy a kisfiú ne szembesüljön nap mint nap azzal, milyen nehéz helyzetbe kerültek.– Nem hagyom, hogy a 73 éves anyukám és az 5 éves kisfiam utcára kerüljenek. Küzdök, de bármit teszek, nem tudom törleszteni a tartozást. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer én kerülök ilyen helyzetbe, hiszen eddig én segítettem másokon. Meleg ruhákat és ételt vittem hajléktalanoknak, karácsonyi adománygyűjtést szerveztem rászoruló gyerekeknek. Most viszont nekem van szükségem segítségre: pénzre, munkára. Csak remélni tudom, hogy visszakapom azt, amit én tettem másokért, másban ugyanis már nem bízhatok.