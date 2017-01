Beázik a Semmelweis, felújítás vár a kollégiumra

Ágyra szakadt a plafon

Megérett a teljes felújításra

– Normális életkörülményeket szeretnénk a kollégiumban. Például ha reggel a fürdőszoba ablakában hagyom a fogkefémet és a ruhámat, az a hulló vakolat miatt ne legyen fehér porral bevonva, miután végzek a tusolással – mondta lapunknak a másfél éve a szegedi Semmelweis Ignác Kollégiumban lakó Balázs.A gyógyszerészhallgató fiatalember és barátnője azért fordult lapunkhoz, mert elmondásuk szerint a kétszáz kollégistát elszállásoló épületben rossz állapotok uralkodnak. – Már öt éve lakom a Semmelweisben, de ez idő alatt kevés felújítás történt – magyarázta Ágnes.Először e-mailben keresték meg lapunkat, problémájukat azonnal továbbítottuk az SZTE-nek az egyetemisták által készített szörnyű fotókkal, amelyek többek között leomlott vakolatot, rossz ablakokat, penészt és a falakból kilógó konnektorokat örökítettek meg. A fiatalok találkozásunkkor saját mobiljukon is megmutatták ezeket a képeket, de teljes nevüket nem merték vállalni.A kollégisták havi 9320 forintot fizetnek a lakhatásért. – Az első képeket decemberben készítettük. Ekkor telt be a pohár, ugyanis az egyik harmadik emeleti szobában egy ágyra méteres vakolat szakadt le kora reggel. Szerencséje volt az ágy gazdájának, hogy aznap éppen vizsgája volt, így hamar kellett kelnie. A női fürdőben az ablak majdnem kiesett, amit úgy oldottak meg, hogy egy csavart fúrtak bele. Most meg kinyitni nem lehet – mondta Ágnes. A fiatalok azért nem költöznek el, mert az épületnek sok előnye is van: közel van a gyógyszerészkarhoz, és szinte csak leendő gyógyszerészek lakják.– Mindenki egyszerre vizsgázik, így nem fordulhat elő, hogy az egyik szinten buliznak, míg a másikon éppen tanulna az ember – magyarázta Balázs. A fiatalok azt mondták, hogy a hét első felében látványos takarításba kezdtek a kollégiumban, amire elmondásuk szerint korábban nem igazán volt példa – lapunkat csütörtökön várták a Semmelweisben.– Korához képest az ötvenéves Semmelweis-kollégium műszaki állapota megfelelő, de természetesen a szükséges karbantartások mellett időszerű lett az épület felújítása. A fotók azonban biztosan nem most decemberben, hanem nagyjából két éve készülhettek – állította Csóti Ferenc , az SZTE létesítménygazdálkodási igazgatója.

A Móra-kollégiumban lakó végzős Kovács Emese elégedett lakóhelyével, egyedül a tanulószobák ajtaját tenné teljesen hangszigeteltté.

A kollégium lapostető-vízszigetelésének karbantartására tavaly pályázaton választották ki a kivitelezőt, de mivel csak a második pályázat lett eredményes, az idő elhúzódása miatt a szerződést év végén kötötték meg. – A jelenlegi tartós hideg miatt a munkavégzésre most nem kerülhetett sor, de amint az időjárás engedi, a több mint 1,5 millió forintos munkavégzés az egyetem saját forrásából elkezdődik – közölte Csóti Ferenc.A létesítménygazdálkodási igazgató elmondta, hogy jelentős csapadékkor kizárólag a 3. emelet bizonyos szobái áznak be, de ezt a hamarosan induló karbantartás orvosolja majd. A többi szint szobái jó állapotban vannak. – Az épület karbantartása folyamatos. Tavaly októberben a zárószinti vakolatot átvizsgáltattuk, a kotyogó részeket leverték. A felületeket festéssel javítottuk – magyarázta. A kollégium az egyetem intézményfejlesztési, kollégiumfejlesztési és energiatakarékossági felújítási tervei között is szerepel. – Jó eséllyel pályázunk valamelyik fejlesztési terv elnyerésére, aminek következtében több mint 1 milliárd forintból megtörténhet a Semmelweis-kollégium felújítása – közölte.

Mosdót és hangszigetelt ajtót szeretnének

Csütörtökön a Károlyi- és a Móra-kollégiumot is meglátogattuk. A Károlyi-kollégium tanulószobájában a programtervező informatikusnak készülő Nádudvari Lajos azt mondta, hogy már négy éve lakik ott, és ha egy dolgot változtathatna a kollégiumon, akkor mosdókat szereltetne fel az A épület szobáiba. A biomérnöknek tanuló Török Ivett a zuhanyzófejeket szeretné újra állíthatóvá tenni. A B épület liftjére is ráférne a javítás, máskülönben a kollégiummal elégedettek lakói. Az újszegedi Móra-épületben lakó Kovács Emese végzős közgazdász.– A tanulószobák ajtaja lehetne hangszigeteltebb – mondta az egyetemista. A jogi karon tanuló elsőéves Duhaj Flóra azt mondta, hogy bár nem régóta lakik ebben a kollégiumban, elégedett minden helyiségével. – Egyedül a szoba szűk egy kicsit, amelyben hárman alszunk – magyarázta.