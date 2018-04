Bébiboom a vadasparkban

Bővült a mufloncsalád a Szegedi Vadasparkban.

Fotó: Szegedi Vadaspark/Endrédi Lajos

Eredeti, vad muflonállomány csak Szardínián és Korzikán él, ugyanis ez a faj a gyakran csak szórványos növényzettel borított Földközi- tenger melléki hegyekhez alkalmazkodott, ahol a köves altalajokon patáit gyorsan le tudja koptatni.A muflont kontinensünk- szerte vadászati célokból telepítették be. Magyarországra Forgách Károly gróf hozta be, aki 1868–69-ben 10 muflont hozatott a gimesi vár melletti vadaskertjébe. Később hazánk több vadaskertjébe és erdőterületére betelepítették. Mára hazánk valamennyi középhegységében megtalálható.De nem a kis patások az egyedüli jövevények. Arra a kérdésre viszont, hogy a mormoták pontosan hányan lettek, csak később tud választ adni a vadaspark. Az emuknál azonban felfedezhető a kiscsibe, bármilyen jól is álcázza csíkos mintázata. Ő nem anyját, hanem apját követi, hiszen ezen futómadaraknál a kakasok költik és nevelik fel a kicsiket. Rövidesen az is ki fog derülni, vajon a kenguruzsebeknek is vannak-e ifjú lakóik.