Bébibumm Ásotthalmon - bölcsődét építenek, felújítják az óvodát

Minibölcsőde épül, és az óvoda is megújul Ásotthalmon. Bölcsőde már évek óta nem volt a négyezer fős településen, de egyre nagyobb igény mutatkozott rá. – Egyrészt a szülők is jelezték ezt, másrészt a családok nem engedhetik meg maguknak, hogy sokáig otthon maradjon az anyuka, hiszen a munkaerőpiacnak szüksége van rájuk – magyarázta Toroczkai László polgármester. A belügyminisztérium pályázatán 10 millió forintot nyertek a munkára, amelyet saját forrásból még legalább 5 millió forinttal egészítenek ki.



Egy önkormányzati ingatlant – amely korábban fogorvosi rendelőként is működött – újítanak fel és alakítanak át. A munkálatok februárban kezdődtek a 100 négyzetméteres épületben. Falbontással egy nagy csoportszobát alakítanak ki, amely szükség esetén elválasztható lesz. A közel 40 éves csatornahálózatot is felújítják. Egy másik pályázati forrásból a bölcsi utcája új aszfaltot kap nyáron, ebből parkolóhelyeket is kialakítanak majd az épület előtt.



– 2013 végén, amikor polgármester lettem, 74-en jártak az óvodába, most 105 kisgyermek van. Ez is mutatja, hogy nő a település lélekszáma. Az utóbbi időben több család költözött Ásotthalomra, jelenleg is sok várandós kismamánk van – mondta a polgármester.



Toroczkai László nagy örömmel tette hozzá, hogy az óvoda felújítására 95 millió forintot nyertek TOP-os forrásból, amelyből a konyhát modernizálják, ahonnan a bölcsisek is kapják majd az ételt. A bölcsőde a szintén megújuló óvoda mellett lesz, az intézmény Mátyás király nevét viseli majd szeptembertől.



Az ásotthalmi családbarát intézkedések közé tartozik még a gyermekorvosi rendelő felújítása is, amelynek munkálatai az időjárás függvényében hamarosan kezdődnek.