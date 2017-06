Bébidömping a Vadasparkban: tarvarjú után alpesi mormota született Szegeden

Fotók: Szegedi Vadaspark

Igazi ritkaságnak számító tarvarjúfiókák keltek ki a Szegedi Vadasparkban, a jövevényeket a madarak mormotákkal közös bemutatójában figyelhetik meg a látogatók - írtuk pár napja. Most már nem csak a madárfiókákat figyelhetjük meg, ugyanis ezzel egy időben fedezték fel a gondozók, hogy nem csak a föld felett, hanem a föld alatt is gyarapodott az „alpesi" bemutató: tavaly után idén is születtek kis mormoták, de most nem egyet, hanem ez idáig öt kicsit számoltak össze a Vadaspark dolgozói.