Bedobtak a mélyvízbe - Férfias bátorsággal száguldottunk a Tiszán - videó

Tilos rángatni a kormányt!

Borult a legénység

Számos kirándulási lehetőséget kínál a Tisza – tudtuk meg Kipper Györgytől. Fotó: Török János

– Ha laposakat pislogsz, fáradt vagy, nem lehet hajót vezetni! – figyelmeztet Kipper György. A szegedi Tiszavirág Sportegyesület elnökétől motorcsónak- (kisgéphajó) vezetési leckét vettünk egyik délután. Az intelmet nem nekünk szánta: az új élmény miatt inkább izgatottak voltunk, mint álmosak.– Ülj a kormányhoz, Tímea!– Gyuri rögtön bedobott a mélyvízbe a Partfürdőn, a vitorláskikötőben. Nem bántam, hiszen úgy éreztem, ez azért nem olyan nagy ördöngösség – autót is vezetek. Kiderült, utóbbi jelent némi előnyt, de kisgéphajót olyanok is játszi könnyedséggel megtanulhatnak irányítani, akiknek nincsen egyéb közlekedési eszközre jogosítványuk. Hozzáteszem, rá kell érezni, az elején úgy haladtunk, mint az ökörhugyozás – a hajó nem reagál rögtön a kormánymozdulatokra, hát rángattam.– Lassabban! – szólt rám tanárom, amikor a túlzott gázfröccs miatt a hajó hirtelen felgyorsult, nagyobb hullámokat korbácsoltam a kikötőben, a part menti stégnél – nem illik. Épp a technikámat finomítottam. – Itt óvatosabban kell közlekedni – tudunk meg Gyuritól egy alapszabályt. A délutáni evezős edzések miatt egyébként is többször alapjáraton manővereztünk a fiatal sportolók között, hiszen nekik minden egyes hullámkeltés pluszfeladatot jelent – rá kell fordulniuk a hajójuk orrával.

Kell-e jogsi?



– 7,5 kW, (10 lóerő) motor teljesítmény felett szükséges képesítés a motorcsónak vezetéséhez. Illetve 7–20 méteres hajóhosszig, 12 fő befogadóképességig elegendő kisgéphajó-vezetői képesítés. A jetski vezetéséhez is szükséges, míg 7 méter alatti motorcsónak vezetéséhez nem kell jogosítvány.

Egyébként sem szabad az evezősöket borogatni. Tavaly lapunkban megírtuk: egy motorcsónak úgy elviharzott egy sárkányhajó mellett, hogy az felborult, az egész legénység kiúszott, és a hajó mentésre szorult. Máskülönben Kipper Györgynek nincs rossz véleménye a Szeged környéki hajózási morálról. Mi integetünk a többi hajósnak. Ez amolyan szokás a vízen, hiszen szinte mindenki ismer mindenkit.

A száguldozás is megvolt! Főleg a néptelenebb Maroson. Lobogott a hajunk. Így csapkodhatja arcunkat a szél egy kabrióban is! Gyuri gyermekkori emlékeiről mesél: – Hétvégente felhajóztunk a Maroson, kerestünk egy szabad homokpadot. Korán kellett kelni, mert olyan népszerű programja volt ez a családoknak, hogy ha későn indultál, majdnem Makóig kellett hajózni. Egész nap fürödtünk, majd alkonyat tájt a hajó mellett úszva vissza lecsorogtunk – már értjük Gyuri Tisza-imádatát.A kikötést az elindulásnál gyakoroltuk. Talán ez igényli a legnagyobb koncentrációt: finoman kell a kikötőmóló mellé siklani, nem mint a torpedó, ütközni!