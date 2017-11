Bedőlt az erkélyajtó, Mária fagyoskodik, de nem az IKV dolga a nyílászáró javítása

Csak a hideg szél járja át a lakását az ajtó alatt tátongó résen. Az erkélyen leengedte ugyan a redőnyt, plédet is terített a résre, az ajtót fotellel támasztotta be, mégis. – Már könnyeim sincsenek. Nagyon egyedül maradtam a problémámmal. Amúgy is beteg vagyok, ez így nem élet. Még ha nyáron történt volna, azt mondanám, várok, de hideg van, hagynak megfagyni? – panaszolta.