Befejezhetik a gyógyszállót

Lapunkban többször megírtuk , a szegedi alapítású Royal Casa Kft. még 2012-ben nyert 822 millió forint uniós támogatást a kisteleki gyógyszálló építésére. Az uniós és állami támogatás a beruházás összköltségének, közel 1,2 milliárd forintnak a hetven százaléka volt. A hivatalos kormányzati dokumentum szerint a hazánkban egyedülállóan komplex, innovatív egészségturisztikai fejlesztés 2015. október elsején megvalósult, ki is fizették rá a 822 millió forint támogatást.A gyógyszálló azonban nem készült el a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által szabott utolsó utáni, 2016. december 31-i határidőre sem.Az épületen most is látható, hiányos a vakolás és a tetőzet, a csarnokban várnak a szigetelőanyagok, csakúgy, mint az oldalukra döntött ablakok. Átlátni az épületen, sok helyen hiányoznak a nyílászárók, ami azt mutatja, hogy el sem kezdték a belső munkálatokat.A határidő lejártával már többször kérdeztük a minisztériumtól, mit tesznek, ha az általuk szabott véghatáridőig nem készült el az épület, de még nem kaptunk választ.Kistelek önkormányzata 2015 októberében döntött úgy, hogy tízmillió forint támogatást nyújt a szennyvíztisztítás kezelésére a Royal Casa Kft.-nek. – Én a cégtől Gulyás Zoltánnal tartom a kapcsolatot, akit nem az az „eltűnős, alvállalkozókat ki nem fizetős" emberként ismertem meg. Mindig tájékoztatja a partnereit, az alvállalkozókat és beszállítókat a lépéseiről, és ha másképpen nem tudta megoldani, részletekben fizetett – mondta Nagy Sándor.A polgármester tudomása szerint ott akadt meg a dolog, hogy az eredeti költségvetéshez képest mintegy háromszázmillió forinttal többe kerül a tervezett plusz műszaki tartalom a gyógyászati részlegen. A munka folytatásához azonban nem kapott banki hitelt a vállalkozás. – Gulyás Zoltán nemrégiben úgy tájékoztatott, hogy talált egy tőkeerős üzlettársat, akivel be tudják fejezni a gyógyszálló építését, amihez még legalább három hónap kellene – mondta lapunknak Nagy Sándor.Kerestük telefonon Gulyás Zoltánt, hogy megtudjuk, mikor kezdik a munkát, de nem értük el.