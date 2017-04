Befejezik végre az algyői bicikliutat, nem kell kihajtani a 47-esre

Optimista volt a NIF

Két hónap alatt készül el

Nem egy életbiztosítás a 47-esen tekerni

Bicikliút helyett állóháború - írtuk 2014 decemberében az Algyő és Szeged közé tervezett kerékpárút kapcsán. Csongrád megyében közel 20 kilométeren megerősítették és szélesítették a 47-es főút burkolatát, az erre szánt pénzből tervezték megépíteni Algyő és Szeged között a kerékpárutat is. A munkát azonban hiába akarták elkezdeni 2014 nyarán, mert az építési engedély miatt pert indított az egyik érintett telek tulajdonosa. Azt kérte, a bicikliutat inkább a másik oldalon vezessék, ne hasítsanak le a területéből.A jogi huzavona miatt bontották három szakaszra a bicikliutat, hogy legalább az elejét és a végét, amelyet nem érintett a per, meg tudják építeni. Az államot képviselő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. úgy számított, jó esetben 2014 végére mégis elkészülhet a jogerős építési engedély - utólag elmondhatjuk, hogy optimista volt. Ahogy az a 2014. decemberi becslés is, hogy 2015 végére befejeződhet a mindössze 7,1 kilométeres szakasz építése. Algyő és a Kastélykert vendéglő között, illetve a kérdéses porta szélétől Szegedig 2015 év végére valóban elkészült a kerékpárút, de a hiányzó 1,3 kilométeren csak a nyomvonal látszott, mert időközben kisajátították a területet a harcoló tulajdonos portájából is. Ő ezután támadta meg az építési engedélyt, majd a másodfokú határozatot is , a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. Emiatt nem lehetett befejezni az utat, amelynek elkészült szakaszait rengetegen használják.Miután elutasította a bíróság a keresetét , ismét felesleges optimizmus bűnébe estünk, amikor azt írtuk: megint télre marad a bicikliút építése . Júliusra azonban végre a helyére kerülhet a hiányzó darabka - tudtuk meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től. Az állami cég kommunikációs igazgatója, Karcagi Orsolya arról tájékoztatta lapunkat, hogy a közbeszerzést még tavaly kiírták, három cég jelentkezett a munkára. Ajánlataikat most bírálják el. Ha az eljárás eredményes, kiválasztják a győztest, április végén szerződést kötnek vele. A kivitelezésre két hónapot számít a NIF.Az algyői kerékpárút befejezését a kerékpárosok mellett a négysávos 47-esen járó autósok is nagyon várják, mert sok biciklis azon a hiányzó 1,3 kilométeren fölhajt a főútra vagy a zúzottköves padkán közlekedik. Egyik megoldás sem életbiztosítás, mindegyik balesetveszélyes - de ennek júliustól vége.