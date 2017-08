Behurcolt fertőzések vannak, de nincs kanyarójárvány az országban

Elképzelhető, hogy Szegeden is ápolnak kanyarós beteget, nem a teljes lakosság védett nálunk sem, mondta az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár. Fotók: Borbola Lilla

Ismét Szeged ad otthont a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesület (NKE) szeptember 1-jéig tartó 11. konferenciájának, melynek témája a krónikus betegségek megelőzése. A rendezvény megnyitóján szerdán Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár kifejtette: ugyan a klinikai orvoslás fejlődésével a népegészségügy háttérbe szorult, a fenntarthatóság érdekében ismét nagy hangsúlyt kell fektetni ezen szolgáltatások fejlesztésére is. Széll Márta, a konferenciát befogadó Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékánhelyettese azt is hangsúlyozta, hogy az egészségügyben dolgozók mellett a laikus lakosság oktatása legalább olyan fontos. A háromnapos konferencia közel száz előadása számos problémát elemez: többek közt a megelőzés kapcsán a rendszeres szűrővizsgálatok és a védőoltások témája is felmerül.

– Romániában sajnos a populáció átoltottsága alacsony, ezért ott egy viszonylag erős kanyarójárvány dúl már évek óta, mely délről átterjedt Észak-Erdélyre – jellemezte Szentes Tamás röviden a helyzetet. – Magyarországra az elmúlt években jellemzően behurcolt fertőzéseket jelentett mindez; a makói kórházban kialakult fertőzés azért kívánt radikális lépéseket, mert egészségügyi dolgozókat érintett, akik legyengült szervezetű betegekkel vagy újszülöttekkel is foglalkoztak. Járvány szerencsére nincs az országban, a nyáron behurcolt esetekről értesültünk Nyíregyházán és Bács-Kiskun megyében. Elképzelhető, hogy Szegeden is ápolnak kanyarós beteget, elvégre nem a teljes lakosság védett nálunk sem. A populációs átoltottság szintje azonban magasabb mint 98 százalék, és ezt kívánja elérni Románia is az oltást szabályozó törvények szigorításával – hangsúlyozta az államtitkár.