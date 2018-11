Beiktatták az új rendőrfőkapitányt - hivatalosan is megérkezett Csongrád megyébe Dakos József

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság (CSMRFK) hétfői állománygyűlésén ismertették a kinevezésről szóló miniszteri határozatot, mely szerint Pintér Sándor belügyminiszter az ORFK vezetőjének javaslatára november elsejei hatállyal nevezte ki Dakos József dandártábornokot a CSMRFK élére. A kinevezési okmányt Balogh János vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány adta át az új megyei vezetőnek.Mint ismert, Pintér Sándor szeptember 30-i hatállyal vonta vissza a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének kinevezését, Piros Attilát rendelkezési állományba helyezte, ezzel egyidejűleg Rádi Norbert ezredest bízták meg a főkapitányság vezetésével Piros utódjának kinevezéséig.Dakos József kinevezését a Csongrád Megyei Közgyűlés is támogatta október közepén tartott ülésén. Ahogy beszámoltunk róla, Balogh János vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány akkor azt hangsúlyozta, hogy 2008 óta ismeri Dakos Józsefet, kollégaként és emberileg is nagyra becsüli.Dakos József a megyei közgyűlésen többek között arról beszélt, hogy egy embert sem kíván magával hozni Baranya megyéből, és azt is mondta, nem akar mindent megváltoztatni.