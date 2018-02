Bejött a számítás: jóval több fogy az olcsóbb halból: olyanok is vásárolnak, akik eddig nem engedhették meg maguknak

Van mit behoznunk



A statisztikák szerint magyar lakosság halfogyasztása a legalacsonyabb Európában. A világon Izland a legnagyobb halfogyasztó, ahol az egy főre jutó halfogyasztás több mint 90 kiló. Az izlandiakat követik a japánok 68, a portugálok 60, a norvégok 52, majd a spanyolok 41 kilóval. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia a 22 kilós uniós átlag alatt áll 20-20 kilogrammal. A magyarok halfogyasztása a legalacsonyabb Európában, évi 4 kilogramm fejenként.

– Kisebb nincsen, csókolom? – kérdezte a csanyteleki halgazdaság zsúfolásig telt Mars téri üzletében Dobra Tamás, aki 8-10 főre készít majd kiadós halászlevet, amikor az üzlet eladója erőlködve felemelte a gigászi a szürke harcsa fejét. Végül abban egyeztek meg, hogy az alapléhez csak a felét viszi el a hatalmas fejnek. Az alapba a nemes hal mellé néhány kárász kerül, a kész halászlébe pedig belsőséget is vitt a vevő, aki így ötezer forintot hagyott a kasszánál. Január elseje előtt nem úszta volna meg ennyivel.Mint korábban megírtuk, tavaly februárban jelentette be Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, 2018-tól csökkentik a hal áfáját 27-ről 5 százalékra, annak érdekében, hogy az egészséges élelmiszerek szélesebb fogyasztói réteghez juthassanak el. (2017. november 22.: Hiába csökken a hal áfája, a halászlé nem lesz olcsóbb)A csanyiak szegedi üzletében szerda délelőtt egymásnak adták a kilincset a vevők. Az egyik törzsvásárló, Horváth Lajosné két szép szelet filézett pontyfilé mellé patkót is válogatott. – Az alaplé már kész van. A lányomék jönnek Pestről, a vejem kedvence a szegedi halászlé, nekik készítem – árulta el.A halgazdaságnak ez a második éve a Mars téren. Az üzlet alkalmazottja, Ménesiné Zsótér Mária azt mondta, karácsony után mindig visszaesik a kereslet, de az idei január érezhetően erősebb mint a tavalyi, ami egyértelműen az áfacsökkentés miatti áresésnek köszönhető. Az üzletben a pult fölött a csempére írva a tavalyi, míg a bejáratnál a jóval alacsonyabb, idei árak olvashatók. A pontyfilé kilója például 400 forinttal lett olcsóbb.

Bizakodó Sztanó János, a Szegedfish Kft. ügyvezető igazgatója is. – Igen, érezhető a megnövekedett forgalmunkon az áfacsökkentés pozitív hatása. Idén januárban 10 százalékkal több halat adtunk el, mint tavaly ilyenkor – magyarázta az ügyvezető, aki szerint örvendetes, hogy nem a törzsvásárlók visznek több halat, hanem bővült a vevőkör, valószínűleg olyanokkal, akik korábban nem engedhették meg maguknak a hal luxusát. Az élő ponty a Szegedfishnél a legolcsóbb, kilója 945 forint.A Mars téri Irén csarnok halasa, nem változatott az árakon. Magyar József és felesége 3000 forintért két szelet pontyfilét vásárolt ott. A nyugdíjas házaspár a ponty mellé harcsát süt paprikás lisztben és kakaspörköltet készít. Ünnepelnek a hétvégén: két unoka születésnapját, a harmadiknak a névnapját.Az üzlettel szemben lévő halsütő árai csak részben csökkentek. Tibai Józsefné elmondta, az alapanyag ára hiába csökkent, bérleti díjat és a dolgozót akkor is ki kell fizetni. A halfej és a belsőség ára nála is csökkent, de a készételt, aminek az áfája továbbra is 27 százalékos, nem tudja olcsóbban adni. Ugyanez igaz a többi vendéglátósra, akik már korábban elmondták, hogy hiába csökkent a hal áfája január elsejével, a halászlé és a többi halétel nem lesz olcsóbb, mert a kötelező minimálbér-emelés és a 4 százalékos turizmusfejlesztési adó elviszi a többletbevételüket.