Bejött a turbó disznódiszkó

Bikarap is hallható az Énekelj! című animációs filmben, amelyre elvittük az ötgyermekes szegedi Rózsa családot. A mozi a kicsik kedvelt műsorai, a tehetségkutatók (állati) világát mutatja be, de a vásznon még a malac is Lady Gagára rázza.





Dalok és kisállatok – a 12 éves Evelint, a 7 éves Fannit is felcsigázta a film, alig várták, hogy helyet foglaljanak a szegedi Belvárosi mozi nézőterén. A legtöbb tehetségkutatót követik, a lányok lelkesen szurkolnak.



Kistestvérük, Botond még csak 20 hónapos, így Szilvia, a családanya, a legnagyobb testvér, Bence és a hatodik évébe lépő Roland otthon maradt, de az otthoni zenés élménybeszámolóból ők sem maradtak ki. A filmben Lady Gaga egy malac tolmácsolásában szólalt meg, egy bika Limp Bizkit-slágert énekelt – végigkacagta mindenki a mozit.



