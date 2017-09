Bejött az idei hőség a megyei fürdőknek

A partfürdőn a kisgyerekesek taroltak – A tavalyihoz képest felével növekedett a vendégek száma, de azt nehéz megmondani, hogy ebben mennyire játszik szerepet, hogy a sportuszodát felújítás miatt bezárták. Az viszont biztos, hogy a három működő medence és az, hogy nem emeltünk árat, növelte a látogatók számát – mondta el Jávorszky Iván, a Partfürdőt üzemeltető Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont vezetője. Az adatok azt mutatják, hogy elsősorban a kisgyerekes családok körében népszerű a Partfürdő – a látogatók 30–50 százaléka ugyanis gyerek. A diákok is előszeretettel használják a létesítményt. A legtöbb fizetővendég – közel 1200 – július 9-én érkezett. 3 ezren is voltak egyszerre a mórahalmi fürdőben Összességében a tavaly nyárihoz hasonló számú vendég kereste fel a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőt, júniusban viszont ötödével többen voltak, mint 2016 júniusában. A tavaly egy országos voksoláson a vendégek szavazatai alapján az év feltörekvő fürdőjének választott komplexumban a nyári hónapok teljes árbevétele 3 százalékkal minden eddigi rekordot megdöntött. Hétszer fordult elő, hogy több mint 3 ezren voltak a fürdőben, miközben a kisvárosban alig 6 ezren élnek – tudtuk meg Berta Zsolt marketingvezetőtől. – Ma már nem a további forgalomnövekedés az elsődleges célunk, hanem a szolgáltatások minőségi fejlesztése – tette hozzá Berta Zsolt. Makón több mint 100 ezren Júniustól augusztus végéig majd 109 ezer vendég fordult meg a makói Hagymatikumban, ami nagyjából 3 ezerrel több, mint tavaly – tudtuk meg Papp Noémitől, a fürdő marketingvezetőjétől. A nyáron összesen tízszer közelítették meg a telt házat, de a hosszított nyitvatartásnak köszönhetően nem kellett kitenni a megtelt táblát, mert a vendégek száma arányosan oszlott el ezeken a napokon. A legtöbben a szezonnyitó hétvégi programon vettek részt: aznap több mint 3 ezer vendége volt a Hagymatikumnak. A nyári programok – mint a csobbanós napközi, az úszótanfolyamok, a fürdőfesztivál, a sportnapok, koncertek, a vízi diszkók – is nagy számban vonzották a vendégeket. Vonzó volt az esti fürdés Csongrádon, Szentesen elmosta a bevételt az eső A csongrádi fürdőben az augusztus volt a legerősebb: az előző hónapban 15 ezer vendéget fogadtak – tudtuk meg Kanalasné Donka Erika fürdővezetőtől. – A hőségriadók idején nagyon sokan voltak, a vendégek kihasználták, hogy este 10-ig nyitva tartottunk. Sajnos többször előfordult, hogy éppen hétvégére romlott el az idő, ennek ellenére folyamatosan javult a fürdő kihasználtsága – magyarázta az igazgató.



Szentesen kevésbé voltak szerencsések a fürdővendégek. – Több rendezvényünket is elmosta az eső, július közepén például rétesvonat nevű programot terveztünk, de olyan jégesőt kaptunk, hogy nem tudtuk megtartani – mondta el Márton Mária fürdővezető. – Nyáron összesen öt olyan hétvégénk volt, amikor nem esett az eső. Ebből háromszor sportrendezvényt tartottunk, amelyre hagyományosan sok látogató érkezik. Amikor jó volt az idő, nagyjából 1200–1700 vendéget fogadtunk naponta. Vendégeink száma a tavalyihoz közelített – mondta el az igazgató.



A hódmezővásárhelyi fürdőben idén júliusban és augusztusban rekordbevételt könyvelhettek el – tudtuk meg az önkormányzattól, de ennél bővebb tájékoztatást csak későbbre ígértek. Megkérdeztük a szegedi Napfényfürdő Aquapolist is, milyen szezont zártak az idén, de nem kívántak nyilatkozni.