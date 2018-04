Békét teremt a fecskepelus

A szakszerűen felhelyezett fecskepelenka a béke záloga az énekesmadarak és köztünk, emberek között. FOTÓ: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület/Orbán Zoltán

Emlékeztetnek arra, hogy a fecskék védelme azért kiemelten fontos, mert ,,legalább megfeleződött" a hazai fecskeállomány, ugyanakkor a madárcsoport szerepe a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá válik az emberek, társ- és haszonállataink egészségvédelme szempontjából.Mint írják, a melegedő időjárással új szúnyogfajok és az általuk terjesztett kórokozók jelennek meg Magyarországon. A melegebb égöv betegségeit terjesztő szúnyogok a kontinensen észak, így Magyarország felé terjeszkednek. A szúnyogok, legyek elleni biológiai védekezésben is óriási szerepe van például a fecskéknek és a denevéreknek, ezért is aggasztó a fecskefajok állományainak ezredfordulót követő megfeleződése. A jelenség hátterében az élőhelyek átalakítása, megszűnése, a táplálékbázis csökkenése, a klímaváltozás és a kedvezőtlen társadalmi változások, a fecskefészkek leverése, a madarak elzavarása áll.Az összegzés szerint a napjainkra teljes egészében városiasodott, sárfészket építő fecskék állománycsökkenésének megállítása, megfordítása a meglévő természetes fészkek és telepek fokozott védelmével - a fészekleverések hatósági bejelentésével -, valamint az ezek mellé még áprilisban kihelyezett műfészkek, sárgyűjtő helyek létesítésével érhető el. Az MME felhívja a figyelmet arra is, hogy az ember-fecske konfliktusok hátterében álló ürülékpotyogást úgynevezett fecskepelenkák felszerelésével lehet elkerülni.Ez a higiéniai kiegészítő eszköz egy fészkenként legalább 30-szor 20 centiméter körüli fa, fém- vagy műanyag lap, amelyet a fészek alá kell felszerelni. A fecskepelenka felfogja a madarak és a fiókák ürülékét, így a fészek alatti terület tiszta marad. A partfalakban fészkelő partifecskéket is segítheti a lakosság a madarak költőfalainak felújításával, ásóval, lapáttal függőlegesre faragásával - olvasható a közleményben.