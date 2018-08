Beköltözés után holnap kezdődik a jubileumi Szegedi Ifjúsági Napok - Sátrat vertek a Partfürdőn a fesztiválozó fiatalok

Erős a felhozatal

Az igazi buli holnap délután kezdődik, a fellépők sora olyan nevekből áll, mint Sean Paul, Wilkinson, a Pet Shop Boys, Jess Glynne, de itt lesz még a Faithless is egy dj-szettel, valamint az összes hazai kedvenc a Halott Pénztől kezdve, a Quimbyn át egészen a Lovasi ’18 koncertig – augusztus 22. és 26. között Szegeden.

Kiss Levente rutinos sorban ülő. A leleményes fiatalember állás helyett, ugyanis egy kempingszéken üldögélve várta meg ma a 17 órát, amikor a sátrasok beköltözhettek a jubileumi, ötvenedik évfordulóját ünneplő Szegedi Ifjúsági Napokra az újszegedi Partfürdőre.A sátorverők már jóval a délutáni nyitás előtt elkezdtek gyülekezni a Belvárosi híd lábánál lévő főbejáratnál, ahol a rekkenő hőségben a szervezők hideg ásványvizet osztogattak. Levente azt mondta, tavaly is járt már a SZIN-en, de akkor kempingszék nélkül állt sorban, igaz, állítása szerint a kánikulában most is elfáradt már húsz perc üldögélés után.A fesztivált ünnepélyes keretek közt Barna József, az első fesztivál szervezőinek egyike és Kolonics Erika főszervező nyitották meg a nemzetiszín szalag átvágásával. 17 óra előtt nem sokkal már a híd alá ért a várakozók sora, legalább százan várták, hogy bejussanak a Partfürdőre.– Szevasztok! – köszöntötte a fiatalokat Barna József, majd hozzátette, néhány évtizeddel ezelőtt a nagyállomáson tette meg ezt. Kolonics Erika pedig jó szórakozást kívánt mindenkinek.A biztonsági átvizsgálás után a karszalagokat ellenőrizte a személyzet, majd megindult a szórakozni vágyó ifjúság sátort építeni. – Milyen elvárásokkal érkeztetek? – kérdeztük a Sződligetről jött Pongrácz Leventét, aki azt válaszolta, legyen árnyék a sátorhelyüknél, a sör pedig hideg legyen, és sokszor sikerüljön berúgni.– Azért jöttünk már most, mert nem akarunk lemaradni semmiről, minden percét ki akarjuk használni a fesztiválnak – mondta a szintén második alkalommal Szegeden fesztiválozó, marosvásárhelyi Doma Botond.A Partfürdő túlvégén, az egyik színpad közelében már többen próbálkoztak a sátrak felállításával, több-kevesebb sikerrel. – Nem nagyon értek hozzá, amint látszik. Ez egy négyszemélyes sátor, nem az enyém, a barátaimnak állítom fel – mondta az egyik vajdasági kistelepülésről, Törökfaluról érkezett fiatalember, Korda Dominik, aki erősen küzdött a sátormerevítő pálcákkal.Míg a sátrasok a szigorú biztonságiakkal küzdve a legjobb sátorhelyet igyekeztek megtalálni, a vendéglátósok az utolsó simításokat végezték, hogy szerdán minden készen álljon Szeged nyárzáró fesztiváljának hivatalos kezdetére.