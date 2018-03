Béla barátja két éve nyert játékunkon - a bevásárlás után együtt örültek: felkészült az akciókból Telekosár-nyertesünk

25 ezer forintért vásárolhatnak



Újabb öt előfizetőnket visszük el bevásárolni a Príma Nova szupermarketbe. Ezen a héten is rengeteg nyereményszelvény érkezett szerkesztőségünkbe. Ezek közül Burzás Dávid kollégánk sorsolt ki öt szerencsést, akik 25 ezer forintért rakhatják tele bevásárlókocsijukat az újszegedi Príma Nova Áruházban. Nyerteseink nevét ezen az oldalon színes információs blokkunkban találja.

Kávézással kezdte a bevásárlást Bezsenyi Béla a Príma Nova Szupermarketben, aki addigra már tényleg elhitte, hogy 25 ezer forintos bevásárlást nyert. Először kollégáinak mondta el a jó hírt, majd élettársának mesélte el. Dorozsmai olvasónk húsz éve előfizetője lapunknak, ám soha nem nyert még. Élettársa, Katalin találta ki, hogy küldjék be a szelvényeket. Hat postán, kettő e-mailben érkezett.Béla 12 órás munkarendben dolgozik, így szabadnapján jött bevásárolni. Pontos listával készült, a CBA Nova akciós újságját is átnézte, mit érdemes venni. – Direkt nem vásároltam be, a hónap elején szoktam, ám jókor érkezett a nyeremény. Alapdolgokat tervezek venni, mosóport, takarítószereket, ami kell a háztartásba, és láttam, akciós a darált hús, azt vétek lenne kihagyni – magyarázta Béla.A húspultnál 5 kilogrammot vett abból, valamint 4 és fél kiló csirkemellet is kért, mint mondja, a sülteket részesíti előnyben. Kiderült, Béla szeret és tud is főzni. A darált hús egy részéből fasírt lesz, a kelkáposzta-főzelék mellé, a hozzávalót a zöldségosztályon rakta a kosarába. Burgonyából nagyobb kiszerelést keresett, végül a raktárból hoztak ki neki egy 10 kilogrammos zsákot. A desszert sem maradhat el, mondja, miközben két zacskó túrót vesz el a hűtőpultból. – Mivel cukorbeteg vagyok, figyelnem kell az étrendemre, ám szeretem az édességet. A túróból lepényt sütök, úgyhogy összekeverem azt búzadarával, édesítővel ízesítem, és már megy is a sütőbe.Béla édesanyjára és macskáira is gondolt. Öcsi és Izidor mentett cicák, egyiket egy lépcsőházban, a másikat az utcán találta már több mint 10 éve. Nekik macskaeledelt, édesanyjának fehér kenyeret vitt, míg ő maga inkább a magvas barnát részesíti előnyben.A boros pult előtt álldogálva mesélte el olvasónk, hogy két éve egyik barátja is nyert lapunk ugyanezen játékán. Így Ocskó Józsefnek és feleségének keresett valami finom bort. A barátokat a bevásárlás után meg is látogatta, hogy együtt örüljenek a nyereménynek. A bort ő és élettársa is szeretik, sokat szoktak kirándulni, főleg borvidékeken.Béla a pénztár felé közeledve azt tippelte, megvan a 25 ezer, szerinte nem sokkal több a bevásárlókocsiban található áruk értéke. Tippje nem sikerült jól, 44 ezer 93 forintot fizetett, amit egyáltalán nem bánt, hiszen kedvenc, kiskora óta olvasott napilapja örvendeztette meg a nyereménnyel.