Belefulladunk a reklámokba

– Borsos árat fizetek havonta a szolgáltatónak televízió-előfizetési díjként. Ennyi pénzért nem a reklámokra vagyok kíváncsi, amikkel minden műsor tele van – telefonált Csörög rovatunkba néhány napja a szegedi Kovács Jánosné Éppen hétfői számunkban jelent meg egy olvasói levél is Jól hasznosított reklámidő címmel Berecz Árpádné előfizetőnk tollából, aki egy többórás film megnézése alatt a sok reklám miatt még egy bablevest is el tudott készíteni tűzhelyén. Mi is leteszteltük tíz televíziócsatorna műsorát szerdán este főműsoridőben: hány reklámblokkal szakítják meg műsorukat, és mennyi a teljes reklámidő egy óra alatt?

A reklámpárbajt a TV2 nyerte: A szövetség című kalandfilm első óráját kétszer szakították meg műsorajánlóval feldúsított reklámmal először a 19., majd a 46. percben. Az eredetileg 110 perces film a reklámoknak és előzeteseknek köszönhetően végül 150 percig tartott. A Comedy Central az Agymenők című sorozatot sugározta szerda este: az egymást követő két húszperces epizódot a tizenötödik, illetve a tizenkettedik percben szakították meg kilenc és fél perces reklámmal és műsorajánlóval. A leginkább reklámmentes csatorna ezen az estén a közszolgálati Dunán futó Magyarország, szeretlek! játékos vetélkedő volt.

A reklámok összideje egyetlen, egész órától egész óráig tartó időszakon belül sem haladhatja meg a 12 percet, közszolgálati csatornán pedig a 8 percet – hívja fel a figyelmet a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010-es törvényre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A TV2 A szövetség című műsora azért nem sértett törvényt, mert a 21.15-kor kezdődő film második reklámblokkja 22 óra után került adásba. A reklámblokkokat ráadásul összekapcsolják a műsorelőzetessel, ami a törvény szerint nem számít bele a 12 perces reklámidőkeretbe. Ha egy műsorszám időtartama 31 és 59 perc között van, akkor egy, ha 60 és 89 perc között van, akkor kettő, ha 90 és 119 perc között van, akkor három megszakítás helyezhető el benne. Ezen korlátozás alól a sorozatok mentesülnek. A törvény azt se szabályozza, hogy a reklámmegszakítások között mennyi időnek kell eltelnie, azok bárhol elhelyezhetők.