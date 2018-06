Bella, a kétéves ara volt a sztár - hobbiállat kiállítás az IH-ban - galéria

– Legalább száz állatot láttam – mondta határozottan négyéves Szilágyi Bálint, akivel szombaton az Ifjúsági Házban megrendezett hobbiállat kiállításon találkoztunk. Azt mondta a kedvence a degu, de ennek valószínűleg az volt az oka, hogy épp a kis rágcsáló ketrece előtt szólítottuk meg.A IH egyik rendezvényterme a tvégén zsúfolásig megtelt kisállatokkal és látogatókkal. A délelőtti szakadó esőben kiváló programnak tűnt a cuki nyuszi, az aranyos mókus és a hangosan rikácsoló papagájok megtekintése. Csak a mexikói királysikló gubbasztott szomorúan és magányosan terráriuma sarkában, rá nem sokan voltak íváncsiak. Annál nagyobb tömeg volt a nyuszinál, amit meg is lehetett simogatni és a színpompás, hangosan rikácsoló papagájoknál.Németh Nelli, az egyik szervező és a kétéves, hatalmas, kék-sárga ara, Bella gazdája elmondta, ülönböző fajtájú összesen 90 állatot hoztak el Szegedre. Papagáját, Bellát fióka kora óta ézzel nevelte. – Barátságos, de másnak nem engedi, hogy hozzányúljon. Ez egyfajta lopásgátló is – mondta nevetve miközben a madár egy szárnycsapással a pihenőhelyéről Nelli vállára repült. Bellával fotózkodni is lehetett, egy ezres volt az ára az emléknek.