Belvárosi jégmezők: eltakarítják a járdákat borító jégtakarót

– Reggel hat óta csináljuk. A Béke-épületnél, a Rerrich Béla téren kezdtünk, a Tisza Lajos körút felől folytattuk, és most értünk az Aradi vértanúk tere és a Tisza Lajos körút kereszteződéséhez – mutatták a Szegedi Tudományegyetem karbantartói, Ferenc és Zoltán hétfő délben. Egyikük a járdára fagyott jeget törte, társa a lapáttal arrébb tolta a törmeléket. – Ha elfáradunk, cserélünk. De nem volt nehéz dolgunk, mert sós homokkal már le volt szórva – mondták.Szeged belvárosában arra voltunk kíváncsiak, maradt-e olyan útszakasz vagy járda, amit még nem takarítottak meg. – A járdák, kerékpárutak, a nagykörúton belüli útszakaszok és a Belvárosi híd tartozik hozzánk. De a járdák közül is csak azok a szakaszok, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ott a tulajdonos, fenntartó vagy a bérlő kötelessége a tisztítás és síkosságmentesítés – magyarázta Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette, a parkolók csúszásmentesítése a Szegedi Közlekedési Kft. feladata.A városban szinte mindenütt járhatók a járdák. A közintézmények előtti járdaszakaszok, a busz- és trolimegállók mindenhol szárazak és jégmentesek voltak.A környezetgazdálkodás munkatársai kora délután a Retek és a Bihari utca kereszteződésében szórták a síkosságmentesítő anyagot. Kószóné Szűcs Inez hét hónapos kisfiát tolta arra éppen babakocsiban.– Most már aránylag járhatók a járdák. Ahol az út és a járda találkozik, az néha borzasztó. A hókotrók oda tolják a havat, és az ott kialakult kis dombon borzalmasan nehéz átkelni babakocsival – osztotta meg velünk véleményét.További csapadék már nem várható a héten, de a kemény mínuszok visszatérnek. – Hideg lesz, az átlagnál sokkal hidegebb – kezdte Tóth Tamás meteorológus, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársa. – A hét második felétől, csütörtöktől lesz igazán hideg, amikor felszakadozik a felhőzet, és a szél sem fúj majd. A leesett hó konzerválódott, nem olvad, ami tovább hűti a levegőt – magyarázta a szakember.Szerda éjjel mínusz 8 fok lesz, ami csütörtök hajnalra tovább csökken, majd péntek éjjel mínusz 14-15 fokig hűl le a levegő. A héten nem is melegszik fagypont fölé.