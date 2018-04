Belvárosi udvarban végzik a dolgukat a hajléktalanok: senki nem tudja megoldani a Mérey utcában élők problémáját

Húgyszag, hányás, koszos papírdarabok. A Mérey utca 15/A udvarába és kapualjába piszkító hajléktalanokra panaszkodnak a társasház lakói és bérlői. Fotó: Karnok Csaba

Köztisztasági szabálysértés



Ha valaki az utcán végzi el a dolgát, az ellen a rendőrség köztisztasági szabálysértés miatt indíthat eljárást. A törvény egészen pontosan úgy szól: aki a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, szabálysértést követ el, amely miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldeken a mezőőr is kiszabhat helyszíni bírságot.

– A múltkor hajnalban itt üvöltöztek az udvaron. Kikiabáltam nekik, hogy maradjanak csöndben, mire visszaszóltak, hogy „gyere le, te büdös kurva, kitaposom a beled" – idézte fel a közelmúltban az egyik hajléktalannal történt vitáját a Mérey utca 15/A alatti társasház egyik lakója, Oláh Dominika.– Estig dolgozom, van, hogy félek hazajönni – tette hozzá.A ház lakói és az épület melletti patika dolgozója azért kereste meg szerkesztőségünket, mert megelégelték, hogy tehetetlenek az egyébként hangulatos, idilli belső kertbe és a kapualjukba beköltöző és ott dolgukat végző hajléktalanokkal szemben.Beszélgetésünk alatt is végig ott ült cigarettázva egy idős hajléktalan nő az egyik lépcsőn.– Mintha csak tudta volna az IKV, hogy ma jönnek, éppen lenyírták a füvet – mutatta az egyik lakó. A megkurtított növényzet viszont csak még több szemetet tett láthatóvá. – Itt szarnak-hugyoznak, ha szólunk nekik, fenyegetőznek. Volt, hogy a kapu mögött feküdtek egymáson. Verekedés is volt egyszer. Úgy megverték egymást, hogy másnap a vérben fogakat is találtam – mesélte egyikük.A jelen lévő lakók és bérlők egymásnak adták a szót, mindenkinek volt egy története a hajléktalanokról. Többször kihívták a rendőrséget is, de sokat ők sem tudtak javítani a helyzeten.– Én élvezem ezt a gyönyört a legrégebben – mondta a közeli patika képviseletében a patikus. – Jó időben, itt, a két fa között van minden. Szó szerint minden. Kitapasztalták, hová kell bújni, hogy ne kapcsoljon fel az automata lámpa – mondta a patikus. – A múltkor befeküdt az erkélyem alá az egyik hajléktalan, és olyan hangosan horkolt, hogy nem tudtam aludni – tette hozzá Palotás Vince. A lakók és a bérlők többek között az állandó vizeletszagra, az ürülékre és koszos papírdarabokra, hányásra panaszkodtak.A bejárati kaput nem zárhatják a lakók, mert az hivatalosan felvonulási terület, azaz szükség esetén ott tud behajtani a mentő vagy a tűzoltó.A házban a jövő héten tartanak lakógyűlést. A lakók panaszukkal minden hivatalnak és a jegyzőnek is levelet írtak. Megkeresték a városrész önkormányzati képviselőjét is, aki nem sok jóval tudta biztatni őket.– Én nem sokat tudok tenni. A terület tulajdonosának, az IKV-nak kell lépnie. Támogatom a polgárőröket is, hogy többször járőrözzenek arra, de sokat ők sem tudnak tenni. Természetesen a hajléktalanoknak is joguk van élni, ugyanakkor a lakóknak is joguk van ahhoz, hogy az életvitelszerűen ott tartózkodó hajléktalanok ne tegyék tönkre az életüket – fogalmazott Binszki József.– Igazuk van a lakóknak, de én erre a problémára nem látom a megoldást. Kitiltani nem lehet a hajléktalanokat. Vizelni közterületen vagy más magánterületén most is tilos, de nem állhat minden hajléktalan mellett egy rendőr. Az egész magyar társadalom sem tud választ adni a hajléktalanság problémájára, nemhogy én – hangsúlyozta a képviselő.