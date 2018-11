Bemutatkozik a szegedi nindzsajelölt

Ismét több százan vállalkoztak arra, hogy a tavalyi évhez hasonlóan megküzdjenek a Ninja Warrior akadálypályájával. A TV2 műsorában ma egy szegedi nindzsajelölt is feltűnik. Gedovics Balázs tíz éve versenyszerűen táncol, emellett sokáig parkourözött is.– Egy sérülés miatt hagytam abba az utcai extrém sportot. Ez a műsor így egyben a visszatérésem ebbe az ugrálós világba – fogalmazott a 21 éves fiatalember, aki az SZSZC Déri Miksa Szakképző Iskolájában CNC-gépkezelőnek tanul. – Azért szerettem mindig is a parkourt, mert abban nincs annyi kötöttség és szabály, mint a versenytáncban.Balázs előző partnerével több klubközi versenyt nyert, és voltak magyar bajnoki bronzérmesek is. Jelenleg Szegeden edz új táncospárjával a Forma TSE-ben. A mai akadálypályás kihívást egyfajta kikapcsolódásnak tekinti. Azt mondta, idén még nem nyerni jött. – Tavaly még csak az egyik barátomat néztem a tévében, idén pedig azt gondoltam, én is feltérképezem a terepet. Mivel a pályát nem lehet kipróbálni, és mindenkinek csak egy lehetősége van, a tévében pedig sokkal egyszerűbbnek tűnnek a feladatok, mint a helyszínen, az elsődleges cél az volt, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy erre vagyok hivatott. Nem készültem külön. Egyelőre elegendőnek tartottam a táncóráimat.Hogy hogyan teljesített a szegedi fiatalember, az ma este kiderül.