Bemutatkozott a Budapest School Szeged

Az érdeklődő szülőknek tegnap délután a Somogyi-könyvtárban mutatta be Halácsy Péter alapító és a szegedi alapító szülők ennek az iskolaformának az előnyeit. Az önköltséges tanulócsoportban, melynek Szegeden jelenleg 6 tagja van, személyre szabott oktatást valósítanak meg és a tanulási képességeket fejlesztik. A diákok magántanulóként vannak regisztrálva az állami általános iskolákban, ahová félévente járnak csak be vizsgázni. Az új névhez szeptembertől új helyszín is jár majd, ezt azonban egyelőre még keresik Szegeden.