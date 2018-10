Bemutatók, lemez, könyv a SZESZ új évadában

A Szegedi Pinceszínház mellett új helyszíneken is fellép a társulat: az SZTE bölcsészkarának egykori tornatermében, valamint a Nyugi kávézóban is.



Az évad október 2-án kezdődött Varga Norbert rendezésében Kárpáti Péter darabjával, az Én, a féreg című Kafka-kabaréval. Legközelebb november 6-án, az Őszi Kulturális Fesztiválon láthatja a nagyérdemű. A folytatásban tegnap este az arany minősítést nyert produkciójukat, Pintér Béla darabját, A Démon gyermekeit vitték a pince pódiumára.



Két új bemutatóval is készülnek, egyik ilyen a nemrégiben elhunyt magyar költő, Jagos István Róbert második drámája, az Evangélium, míg a másik produkció Závada Péter Reflex című darabja lesz. Előbbit februárban, az utóbbit pedig márciusban mutatják be.



Idén sem marad el a Naked SZESZ verszenésítős játék, október 17-én startol. Sőt a nagy sikerű dalokból lemez is készült, melyet a nakedszesz.bandcamp.hu weboldalon hallgathatnak meg az érdeklődők Létige címmel. Nemcsak lemez készült a társulat korábbi éveibe visszanyúlóan, hanem az eltelt tizenöt esztendőt könyvben is megjelenítik, mely nem csupán kulisszatitkokat fed fel, hanem tanulmánykötet és ismeretterjesztő jellegű is egyben. Ehhez egy tárlat is kötődik majd tavasszal, leginkább a darabokhoz kötődő dokumentációkat, tárgyakat és plakátokat jelenítenek meg.



Lesz Szegedi Egyetemi Színházi Találkozó is tavasszal, immáron negyedik alkalommal, a program célja az egyetemisták munkáinak felvonultatása, valamint a város kulturális életének színesítése.