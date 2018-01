Bemutatták a szegedi jelölteket - hivatalosan is Bartókot és B. Nagyot indítja a Fidesz

A Fidesz országos választmánya. Mindössze 22 új név szerepel a jelöltek listáján, köztük – ahogy megírtuk –, ahol a kormánypártok Bartók Csaba volt kézilabdázót mérettetik meg. A szegedi országgyűlésiképviselő-jelölteket bemutató eseményen a 2-es körzet jelenlegi honatyája, B. Nagy László azt mondta, ha politikai közösségük nem fog győzelmet aratni áprilisban, akkor olyan jövő elé nézünk, amit el sem tudunk képzelni. – Ha most elszúrjuk, nemcsak mi bukunk el, hanem az ország azon része is, amelyik felelősséget érez a magyarsága, a kereszténysége és gyermekei jövője iránt – hangsúlyozta B. Nagy a Gál Ferenc Főiskola Klebelsberg-termében.– Meg fogom szolgálni a megelőlegezett bizalmat – szögezte le első nyilvános szereplése elején Bartók Csaba, aki tagja volt az 1996-ban bajnok szegedi kézilabdacsapatnak. – Azért vállaltam ezt a feladatot, mert győzni akarok! Hiszem, hogy Szeged többet érdemel, ez a város a Dél-Alföld és a Délvidék legerősebb gazdasági központja – jelentette ki az 1-es választókerület fideszes jelöltje. Elmondta, családjával 1990-ben menekült el a diktatúra elől Erdélyből. Akkor veszélyben érezték magyarságukat, hitüket és nyelvüket, és szerinte bizonyos külső erők miatt mostanában is hasonló veszély leselkedik az emberekre. Bartók szerint ennek az összes kormánypárti jelölttel egyetemben ellenállnak: nem engedik a déli határkerítés lebontását, mint ahogy a kötelező betelepítési kvótára is nemet mondanak. – Ígérem, minden helyzetet értékesítek, átverekedem magam a védőkön, és be fogom lőni a ziccereket – összegzett a képviselőjelölt.A jelöltbemutatkozón elhangzott, Orbán Viktor miniszterelnök azzal bocsátotta útjára a jelölteket, nem szabad hinni a közvélemény-kutatásoknak, ha „belealszanak", és hátradőlnek, akkor elbukják a választásokat.