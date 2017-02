Béremelésekről dönthet a szegedi közgyűlés

Idén először ül össze, és mindjárt az év egyik legfontosabb feladata elé néz a szegedi közgyűlés.Bár a miniszterelnöki látogatáson – ígéret formájában – soha nem látott összegek röpködtek, Szeged 2017-es költségvetési rendelet-tervezetét az óvatosság jellemzi: csak azzal számol, ami biztos . Ez a főösszeg egyelőre 51 milliárd 250 millió forint. A városvezetés a büdzsé nagyjából felét szánja fejlesztésre, a többi működésre megy. Utóbbi nagy részét a 13 milliárd 104 millió forintra tervezett helyi adóbevételekből kívánják fedezni. Hiánnyal idén sem kalkulálnak.Az önkormányzati tulajdonú cégek vezetői és több mint 2100 dolgozó bérét is rendezi az új költségvetés. A rendelet-tervezet tartalmaz egy 500 milliós bérkorrekciós keretet is, amit a minimálbér emelése miatt hozott létre a város. A büdzsé sorai között olvasható a polgármester, alpolgármesterek béremelése is. Ez a pont – a cégvezetők juttatásainak emelésével együtt – nagy vitát válthat ki a képviselők között.Erre utalnak ugyanis a módosító indítványok.. Tóth Péter városi elnök előre jelezte, nem szavazza meg a saját, a városvezetők és a cégek ügyvezetőinek béremelését sem. Többet költene viszont szociális feladatokra: például a tűzifára szánt pénzt 25, az idősügyi keretet 19 millió forintra emelné, a fogyatékkal élők támogatására 7 millióra növelné.Jóval kisebb léptékű, ám eszmeileg annál fontosabb. A kereszténydemokraták – Haág Zalán és Hüvös László vezetésével – visszaállítanák az egyházi keretet, méghozzá 50 milliós összeggel. A kulturális keretet 10 millió, az idegenforgalmi és ifjúsági kereteket 6-6 millió, a közlekedésbiztonsági keretet 19,7 millió forintra emelnék. A KDNP javaslata a polgárőröknek 15, a kiskerti útkeretre 12 milliót adna., ami az 51 milliárdhoz képest csekély, ám annál fontosabb változtatást jelentene: tűzifára és segélyezésre ugyanis 15-15 millióval adnának többet. A KDNP-hez hasonlóan a Nógrádi Tibor vezette frakció is többet költene a fiatalok támogatására – 10 millióval –, és a fogyatékkal élőknek – 5 millióval. A nemzetiségi önkormányzatok 6, az Egészséges Szegedért Program 5 millió forint pluszforrást kapna a Fidesz-L.É.T.-től.Nem nyújtott be módosító indítványt, de. A képviselő a szegedma.hu-nak azt mondta: gyalázatosan kevés pénzről van szó egy 51 milliárdos költségvetésű város gazdasági erejéhez képest. A Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője azért nem szavazza meg a pénteki közgyűlésen a büdzsét , mert szerinte a költségvetés politikai döntést igénylő kérdéseiben, a sarokszámok és legfontosabb fejlesztési célkitűzések meghatározásában nem egyeztetett vele a városvezetés. Azért sem támogatja a költségvetést, mert szerinte abban nincs benne a választókörzetéhez tartozó Klapka tér 80 millió forintos felújítása.