Bérletakció a Szegedi Nemzeti Színházban: tavalyi árakon szórakozhat a közönség

A színház jegyirodájában óránként váltják egymást a társulat népszerű színművészei, magánénekesei. Hétfő délelőtt a főigazgató, Barnák László mellett Szilágyi Annamária beszélgetett a régi és a leendő új nézőkkel. A színésznő szerint inkább a vígjátékok iránt érdeklődnek többen, a hétköznapi gondok letevésében ezek a darabok segítenek.

Az idén a szokásosnál három hónappal hamarabb kínálja jövő évi bérleteit a Szegedi Nemzeti Színház. A kedvezményes bérletek árusítása hétfőn kezdődött, a nézők június 8-ig tavalyi árakon juthatnak hozzá eddigi helyeikhez.– Országos trend az, hogy már tavasszal meghirdetik a következő évad előadásait. Mi is szeretnénk ezzel felhívni a figyelmet a színház új szezonjára, amely új irányvonalat mutat – mondta Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház július 1-jén hivatalba lépő főigazgatója. Hozzátette, bérleteiket úgy alakították ki, hogy minden néző megtalálhassa a számára vonzó összeállítást, és valóban – új mottójuknak megfelelően – a nap fénypontja legyen a közönség számára az aznapi előadás.Akik ezen a héten vásárolják meg bérleteiket, amellett, hogy olcsóbban juthatnak hozzá, kedvenc művészükkel is találkozhatnak.Szűcs Józsefné és lánya, Kamocsay Gabriella is az első vásárlók között volt, ők már 20 éve bérletesek. Gabriella örömmel újságolta, idén már nemcsak maguknak vesz bérletet, hanem lányáéknak is, aki kedvet kaptak, tetszik nekik a következő évad műsora.Herskó Gyula és felesége először vettek Szegeden színházbérletet, ők eddig Karcagon éltek és a szolnoki színház előadásait látogatták. Azt mondták, sokat hallottak a szegedi színházról, így semmiképp nem hagyják ki ezt az élményt.