Bérrendezés és lomtalanítás a szegedi közgyűlésen

9 órától élőben tudósítunk a városházáról. Bérrendezés a polgármesteri hivatalban Az elvándorlás már az önkormányzati köztisztviselőknél is létszámhiányt okoz, ezért a szegedi önkormányzat kénytelen emelni a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját. Ha a közgyűlés megszavazza a módosítást, 38 ezer 650 forintról 60 ezer forintra emelkedik ez az alap, amit a végzettségnek és az eltöltött éveknek megfelelően szoroznak fel. Így november elején már az 55 százalékkal megemelt fizetést kaphatják a dolgozók. E szerint nem lesz olyan tisztviselője a hivatalnak, aki 8 órás munkáért 200 ezer forintnál kevesebbet kap. Vásárhely és Makó a példa Hódmezővásárhely és Makó már bevezette a házhoz menő lomtalanítást, ami bevált: jóval kevesebben guberálnak ezekben a városokban. Szegeden is ilyen rendszert szeretnének. Ha megszavazzák, március 15. és november 15. között a lakosságnak egyszer biztosítja majd a házhoz menő szolgáltatást a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. Ami jó a szemétszállításért fizető lakóknak, rossz a nem fizetőknek és a guberálóknak: előbbieket kiszűrik, utóbbiak pedig elesnek a kidobott, de használható holmiktól. Kass-emléktáblát avathatnak Domborműves emléktáblát helyezhetnek az egykori Kass Szálló Dózsa György utca felőli homlokzatára, ha a közgyűlés elfogadja a vonatkozó előterjesztést. A táblát a Kass János Baráti Kör a grafikusművész születésének 90. évfordulója alkalmából szeretné kihelyezni. Új kutyafuttatók A Szilléri sugárút 45. mögötti terület és a Margaréta utca-Sárosi utca kereszteződésénél lévő pálya is kutyafuttató lehet még idén ősszel. Lakossági panaszok miatt áthelyezhetik a Csongrádi sugárút-Gáz utca-Gáspár Zoltán utca közti játszótér mellett lévő kutyafuttatót. Az ebek új helye a Gáz utca-Csongrádi sugárút kereszteződésénél lévő közterület lehet. Haág Zalán buszozna A KDNP szegedi elnöke azon szentmihályi és móravárosi lakosok panasza miatt nyújtott be egyéni képviselői indítványt, akik a 13-as buszt követelik vissza, illetve azt szeretnék, hogy a 76-os járat a korábbi útvonalon közlekedjen. A témával kapcsolatban lapunk Csörög rovatában olvasóink több tucat panaszt és igényt fogalmaztak meg az utóbbi hónapokban.