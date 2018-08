Bertényi Andorék addig örültek, amíg nem jött a nyár - Egy éve várja vissza a redőnyöst

Ha Bertényi Andor a redőnyt már nem tudja leengedni, egy fokossal fölnyúl, és lehúzza.

Fotó: Karnok Csaba

– Amikor elszakadt a gurtni, azt ki tudtam cserélni. De amikor az egész leszakadt, láttam, hogy ez a henger problémája, ehhez már hozzáértő ember kell. Elmentem az üzletbe, ahol a gurtnit vettem korábban, mert tudtam, hogy szereléssel is foglalkoznak – mondja a szegedi Bertényi Andor, aki a Tisza Lajos körút 13. alatt lakik. – El is jöttek. Megcsinálták viszonylag gyorsan. Kaptam egy kitöltött formanyomtatványt is, amely szerződésnek számít, fizettem hatvanezer forintot, a másik szobában lévőt is megcsinálták. Az igazsághoz tartozik, hogy aki szerelte, azt mondta, ezt a redőnyt ne nagyon támasszuk ki, mert nem tesz jót neki, de hát ebben a házban minden redőny ki van támasztva nyáron. A fölöttünk lévő lakásban is, ahol harmincéves a redőny. Olykor mi is kitámasztottuk. Egy ideig nem volt semmi gond. Az sem zavart, hogy egy centivel az egyik oldala lejjebb van, szóval nem egyenes. Aztán jött a nyár.A redőny meghajlott, elvetemedett. Bár elég csúnya így – főleg, ha föltámasztják –, még ezért se szólt volna nagyon a házigazda. Ám egy idő után nem lehetett leengedni, miután fölhúzták. – Ezt itt arra használom, hogy ilyenkor, ha nem jön le, fölnyúlok érte, és lehúzom – mutatja a mívesen díszített, fokos alakú sétabotot Bertényi Andor.Tavaly július 14-én ment vissza először az üzletbe. Ott azt tudta meg, hogy ez sajnos ilyen anyag, már nem olyat gyártanak, amilyet harminc éve. Aztán elment reklamálni még egyszer. Végül július 21-én megegyeztek, július 26-ára elmegy a szerelő. Ők várták egész nap – másnap felhívták, és azt a feleletet kapták, hogy ők nem vették föl a telefonjukat. – A mobilomon van híváslista: nem mutatott nem fogadott hívást. És tényleg egész nap vártuk, itthon. Augusztus 14-én megint telefonáltam, és akkor eljött. Megnézte, megállapította, ez tényleg egy ilyen rossz anyag, és azt is megkaptuk, nem szabad ütközésig húzni a redőnyt, mert az autón sem azért van lökhárító, hogy mindig nekimenjünk vele mindennek. Azt mondta, valamilyen acélerősítéssel el tudja látni a redőnyt, és akkor jó lesz. Ebben maradtunk. Jönni fog. Azóta vártam. Most már azt gondolom, ha nem akarta elvállalni, talán szólhatott volna, hogy ne várjuk.Felhívtuk az üzletet, és tudtunk beszélni a szerelést végző vállalkozóval is. Azt mondta, Bertényiék nem a rendeltetésének megfelelően használták a redőnyt, ez az anyag a kitámasztást tényleg nem bírja. A szerelő nem emlékszik, hogy ígéretet tett volna arra, hogy visszamegy – de ha így is lett volna, Bertényiék miért nem hozzá fordultak, és miért a Délmagyarországhoz. Szerinte a házigazda által elmondottakból lényegében annyi igaz, hogy tényleg tőlük van a redőny. Nem értette, miért ad hitelt az újság ilyen történeteknek. Ahhoz nem járult hozzá, hogy a neve, illetve cégének a neve megjelenjen az újságban.