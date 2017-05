Beszakadt az út a Csonka utcában: " két óvodás gyerek simán beleférne"

- Két hónapja egyszer csak beszakadt az úttest a kapunk előtt. Olyan mély a kráter, hogy két óvodás gyerek simán beleférne - mutatta Felhő Imre az alsóvárosi Csonka utcában.



Olvasónk azt mondta, azóta foglalkoztatja az egész utcát, mit történhetett, és főleg, hogy mikor tűnik el a veszélyes úthiba. Korlát van, sárga villogó lámpa is volt, de azt már elvitte valaki. A vízmű szalagja lobog a korláton. A férfi hozzátette, telefonált a körzeti képviselőjének és lapunk Csörög rovatába is segítségért, mert úgy látja, senki mást nem érdekel a problémájuk.



Ez az utca Alsóváros egyik forgalmas gyűjtőútja. Itt jár a 20-as busz is; a lyuk közelében van az egyik megállója. Az utcában lakó fiatal nő elmesélte, semmi nem tiltja a parkolást. A múltkor látta, hogy letette valaki az autóját a gödörnél, és a buszvezetőnek ki kellett szállnia, hogy arrébb tegye a korlátot, különben nem fért el a csuklós busszal.



Érdeklődésünkre a Szegedi Vízmű Zrt. azt válaszolta, hogy a héten végeztek vizsgálatokat, hogy kiderítsék, ivóvízvezeték vagy csatorna sérülése miatt süllyedt meg és szakadt be a burkolat. Ezért látni még a helyszínen a vízműves korlátot és szalagot. Nem találtak víz- és csatornahálózati hibát, vagyis más okozta a burkolat beszakadását. Szemléjük eredményéről tájékoztatták az önkormányzatot.



Utánanéztünk. Az ügy a városi utakat kezelő Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-nél tart. Legkésőbb hétfőn helyszínelik a mélyedést.