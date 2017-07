Betartotta ígéretét Alsóváros képviselője: járdára költött a legtöbbet, megújult a bölcsi de az iskola még terv marad

Napokon belül átadják a teljesen felújított Dobó utcai bölcsődét. A felújításban az épület előtt akadálymentes parkolóhelyet alakítottak ki. Fotó: Kuklis István

– Ígéretemhez híven a választókerületi alapom nagy részét járdafelújításokra költöttem körzetemben – mondja Sebestyén József (MSZP). Alsóváros önkormányzati képviselője elmondta: az elmúlt másfél évben – ennyi idő telt el lapunk Fogadóórája óta, amikor minden önkormányzati képviselő vendégünk volt szerkesztőségünkben – felújítás történt többek között a Földmíves, a Sárkány, a Hattyas, a Tompa Mihály, a Kisfaludy, a Tisza Lajos és a Szabad sajtó utcában is.

A Bálint Sándor Emlékház előtt csak 3 autónak van kijelölt parkolóhely a Nyíl utcában. Fotó: Kuklis István

– A Gőz utca teljes aszfaltozása is elkészült, ahogy a Bécsi körút Szentháromság utca–Boldogasszony sugárút közötti szakasza is. A Máglya soron kátyúzás volt, és az olvasók által említett problémás járdaszakaszt is kijavíttattam a Ballagi tó sor–Hattyas utca sarkán – közölte a képviselő. Körzetében a Dobó utcai bölcsődét heteken belül átadják, amit teljesen felújítottak. – Az alsóvárosi iskola működtetője az állam lett. Korábban volt szó a felújításáról, de kikerült az önkormányzat kezelése alól. Nem látom, hogyan és miből lehetne renoválni. Szerencsére a körzetemben lévő többi óvoda és bölcsőde jó állapotban van – magyarázta a képviselő.Megjavították a Szabadság téri buszmegálló déli oldalán lévő buszmegálló járdáját is, valamint a téren álló eldugult ivókutat is. – A területnek tavaly ősz óta a Szegedi Sport és Fürdők Kft. az új kezelője. Még nem tudom, hogy terveznek-e fejlesztéseket a Szabadság térre, egyelőre a terület karbantartását végzik – mondta Sebestyén József.

Kérés volt, hogy a Ballagi tó sori játszóteret fejlesszék. – Nincs akkora kihasználtsága ennek a parknak, de ha írnak ki pályázatokat új játszóeszközök beszerzésére, természetesen jelentkezünk rá. Addig csak a terület rendben tartását, rendszeres kaszáltatását tudom ígérni – közölte a képviselő. Panaszolták a Nyíl utcai Bálint Sándor Emlékház környékén élők, hogy az intézménynek kicsi a parkolója, a látogatók az ő előkertjükben állnak meg autóikkal, és teszik azt tönkre. – A tájház előtt a gépjárművek által letaposott útpadkát zúzalékkal vagy egyéb szemcsés útépítési anyaggal hamarosan rendbe hozzuk. Sajnos az utca szűkössége miatt több parkolóhelyet nem lehet kialakítani az intézmény előtt – mondta a képviselő.