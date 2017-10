Beteg gyerekek szállítását segíti az új alapítvány

– Egy országos projekt szegedi kísérletébe kezdünk – mondta a férfi, aki lapunktól megkapta Az év embere kitüntető címet. – A tervek szerint az alapítvány taxicsekkeket venne, amelyeket átad a szegedi gyermekklinikának, ahol rászoruló családok kapják meg azokat. Így a fuvart teljes egészében az alapítvány állja, sem a klinikának, sem a családnak nem kerül pluszpénzbe.



Már megállapodtak egy taxitársasággal, a Rádió Taxi 3 Szegeddel, árulta el Berinszki Zoltán, akik vállalták, hogy a bejelentéstől számított tíz percen belül elindulnak a családért. A mikrobuszon túl még egy felajánlást kaptak: a súlyosabb betegeket szállító autót mentőorvosi kocsi is kísérné, hogy biztonságosan utazhassanak. A nyílt alapítvány munkájában segít dr. Rokszin Richárd orvos, aki a korábban mentősként dolgozó Berinszki Zoltánhoz hasonlóan kijelentette, hogy a betegszállítók nagyon leterheltek, és szükség van egy kiszámíthatóbb utazási lehetőségre is – ez a kórházak és a családok érdekét is szolgálja. – Az egyedi szállításban van a jövő – erősítette meg az alapító, aki reméli, hogy országos méreteket ölthet majd az induló projektjük.