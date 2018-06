Betotyogott a kocsmába egy vadkacsalány

Lábak erdején át távozott a cserfes tojó a fedélzetről. Fotó: Kiss Tímea

A Tiszán ringatózók már megszokhatták, hogy a környék tőkés récéi, népszerűbb nevükön vadkacsái nem szívbajosak, néhány finom falat reményében egész közel merészkednek a cserélődő legénységhez.Ennek a tojónak a mutatványa azonban mindenkit meglepett. Társát, pontosabban két gácsért is maga mögött hagyva pattant fel a fedélzetre, és mint aki ismeri a járást – rendben, totyogást –, besétált a sörözőbe. Hosszan időzött vendéglátóinál, mire az „első tisztnek" sikerült kitessékelnie. Meg is fizette az árát. Jó pár maréknyi nassolnivalóval sikerült csak az öntudatos jószágot lekenyerezni, zsákmányából még kísérőinek is jutott.Aki szeretné a kacsák körében növelni a népszerűségét, az ne érkezzen üres kézzel. Fehér kenyér és egyéb pékáru helyett viszont inkább rizzsel, madáreledellel, akár zabpehellyel, borsóval, kukoricával kedveskedjen a szárnyasoknak, sőt széttépdesett salátalevelekkel szintén érdemes próbálkozni. A pékáru, keksz nem tartalmaz elég tápanyagot, a víz minőségét is rontja – különösen a tavak, holtágak esetében.