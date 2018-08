Betyáros és incsi-fincsi szárma is főtt Röszkén - galéria

Csak azért is származaba – ez volt a fantázianeve a magyarkanizsai Gastro-Club I. töltött káposztájának, amit Pakai István készített. – Minden háznál más a szokás, nálunk például be is rántják a szármát, ami Röszke környékén nem divat. Nálunk fontos továbbá, hogy csülköt teszünk alá, ami külön ízt ad az ételnek – magyarázta Pakai. Mint megtudtuk, a lelkes brigád már a verseny előtti nap megkezdte az előkészületeket, mivel nem lehet kiszámítani, hogy mennyit kell várniuk a határátlépésnél, így a hagymát lepirítva hozták. Így tett a mellettük főző szintén magyarkanizsai csapat is, akik incsi-fincsi szárma névvel illették főztjüket.A Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület ezúttal is kitett magáért, két bográcsban is főztek töltött káposztát, de nagyjából egy mázsa halat is sütöttek. Megtudtuk, hogy az egyesületi tagoknak mintegy házi feladat, hogy a falunapra halat hozzanak, aminek a panírozását már hajnalban elkezdték az asszonyok.– Bakonyi betyár szárma Sobri Jóska módjára – árulta el Cseh Tamás étkük fantázianevét. A betyáros étket a Sárréti Ízlelők készítették, s paprika helyett babérral, csomborral és tormalevéllel ízesítették töltött káposztájukat. A Fejér megyei Szabadbattyánból érkezett csapat másodszor vett részt a falunapokon. Cseh Tamás elmondta, szeretnek főzőcskézni és versenyeken is indulnak, a röszkei programra az interneten bukkantak három éve. – Fogtam a hátizsákom, eljöttem a falunapra, s egyből beleszerettem a hangulatába, így nem volt kérdés, hogy itt is főzünk – tette hozzá.A versenyre nevezett 23 csapat étkeit ezúttal is a Frank Sándor Venesz-díjas mesterszakács vezette zsűri kóstolta végig. – Biztatóak az illatok, kitettek magukért a főzők – fogalmazott Csányi László, Mórahalom alpolgármestere, aki Fülöp Pál röszkei képviselővel állandó tagja a bíráló csapatnak.A XXVIII. Röszkei Falunapok keretében vasárnap 9 órakor ünnepi szentmisét tartanak, majd sakkbajnokságra invitálják az érdeklődőket.