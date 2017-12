Bevallhatta az M5-ös gyilkosságot az Ausztriában elfogott német férfi: ma döntenek az átadásáról

„beismerésben van", azaz bevallhatta a gyilkosságot.

Ma döntenek az osztrákok a férfi kiadásáról

az elkövető több lövéssel megölt egy bolgár állampolgárt, valamint súlyos életveszélyes sérüléseket okozott egy német állampolgárnak.

Az új megyei rendőrfőkapitány arról beszélt a kihelyezett megyei közgyűlésen Üllésen, hogy a német állampolgárságú, de Ausztriában élő férfiPiros Attila azt is elmondta, hogya magyar hatóságoknak.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendelt el nyomozást több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt a 2017. december 5-én az éjjeli órákban történt emberöléssel összefüggésben. A megalapozott gyanú szerint fenti napon éjjel 03 óra 15 perckor az M5 autópályán Budapest felől Szeged irányába haladva a Csengelei pihenőhelyenUtóbbi életét a sürgős orvosi beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni. Az eljárás során felmerült bizonyítékok alapján a bűncselekmény elkövetésével egy német állampolgárságú, de Ausztriában élő férfi gyanúsítható megalapozottan, aki a bűncselekmény elkövetését követően azonnal elhagyta Magyarország területét és Ausztriába távozott.A rendőrségnek az ügyészség közreműködésével nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében sikerült az elkövető személyét beazonosítani. Miután a gyanúsított személye ismertté vált, a Csongrád Megyei Főügyészség európai és nemzetközi elfogatóparancs kibocsátására tett indítványt a Szegedi Járásbíróság felé sürgősségi eljárást kezdeményezve. A bűncselekmény elkövetésétől számított 36 órán belül az ügyészség az indítványt a bíróságnak megtette, valamint felvette a Csongrád Megyei Főügyészség a kapcsolatot az európai ügyészi szervezettel, az Eurojusttal is annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok biztosítása, valamint a gyanúsított elfogása soron kívül megtörténjen. Ennek érdekében a Csongrád Megyei Főügyészség Európai Nyomozási Határozatot is bocsátott ki az osztrák hatóságok felé a bűncselekmény elkövetéséhez használt gépkocsi és lőfegyver, valamint egyéb bizonyítékok osztrák hatóságok általi biztosítása érdekében. A főügyészség az Európai Nyomozási Határozatot az Eurojuston keresztül közvetlenül továbbította az osztrák ügyészi szervek felé. A főügyészség a nyomozás elrendelését követően a gyanúsított elfogásáig a német és az osztrák ügyészi szervekkel az Eurojuston keresztül folyamatos kapcsolatban volt.A Csongrád Megyei Főügyészség indítványára kibocsátott európai elfogatóparancs alapján az osztrák bűnügyi szervek a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható német állampolgárt Ausztriában előállították és átadási őrizetbe vették, valamint a főügyészség által kibocsátott Európai Nyomozási Határozatra az általa használt személygépkocsit lefoglalták a feltételezett elkövetési eszközzel együtt.Az ügyben a nyomozást a Csongrád Megyei Főügyészség fokozott ügyészi felügyelete mellett a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság folytatja. A gyanúsított átadásáról az illetékes osztrák bíróság fog dönteni információink szerint a mai napon.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság előterjesztésére a Csongrád Megyei Főügyészség európai elfogatóparancsot bocsátott ki egy 52 éves német állampolgárságú férfival szemben. A gyanúsított kilétének és hollétének megállapításában a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szorosan együttműködött a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodával, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központtal, az ügyészség szerveivel, valamint a német és az osztrák hatóságokkal.

A forrónyomon üldözésnek meglett az eredménye, ugyanis az osztrák rendőrök 2017. december 6-án 19 óra körül Felső-Ausztriában, a lakóhelyén fogták el a terheltet - adta ki közleményben a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Az emberölés feltételezett elkövetőjének kiadatása a következő hetekben történik meg.

A rendőrség felvétele a gyilkosságról. Fotó forrása: police.hu

Leszámolás történhetett



– Nagyon nehéz a gyilkosságról egyelőre bármit is mondani, hiszen alig van nyilvános információ az ügyről, de valószínűleg leszámolás történt az autópályán – mondta lapunknak szerdán Bilkei Pál. A kriminálpszichológus szerint ugyanabból az országból érkezhettek a tettesek és az áldozatok is, akik – annak ellenére, hogy osztrák rendszámú autóval utaztak – egyáltalán nem biztos, hogy osztrák állampolgárok. A módszer egyértelműen az alvilágra jellemző, a tettesek pedig készülhettek a gyilkosságra – mondta a szakértő.

Az M5-ös autópálya csengelei pihenőhelyénél történt leszámolás során egy 39 éves férfi azonnal életét vesztette, mellette ülő kollégáját jelenleg is a szegedi kórház intenzív osztályán ápolják. A most elfogott férfit a kórházban ápolt áldozat is azonosította egy fénykép alapján -Szeged egyik kórházának traumatológiai osztályán ápolják a csengelei lövöldözés túlélőjét, fokozott rendőri védelem mellett.Az életmentő műtéten átesett áldozat ma kikerült az intenzív osztályról, kórterme előtt állig felfegyverzett rendőrök óvják életét - írja a, mikor az M5-ös autópályán eddig ismeretlenek megtámadták azt az autót , melyben utasként ült a szerb állampolgárságú férfi, és tüzet nyitottak rájuk. Az autóazonnal meghalt., egyelőre ismeretlen okokból, és információink szerint több lövést is leadtak. A, a 40 év körüli utasa pedig súlyosan megsérült, has- és lábsérüléseket szenvedett. Sérülései ellenére ő maga értesítette a mentőket és a rendőröket, így még időben kórházba tudták szállítani és ezzel megmenteni az életét.t, ám információink szerint érdemi adatokkal nem tudott szolgálni. A kizárólag németül kommunikáló áldozat nem ismerte támadóikat, nem tudja, miért akarták lemészárolni őket. Arról sincs tudomása, hogy a helyszínen elhunyt társa ismerhette-e a gyilkosokat.Az RTL Híradó információi szerint a megmenekült férfi szerb származású, míg az elhunyt sofőr török származású volt. Ausztriában autókereskedőként dolgozhattak.