Bevallja helyettünk az adót a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén először a munkáltatók és a kifizetők adatai alapján a bérből és fizetésből élők személyijövedelemadó-bevallását összeállítja. A NAV ezeket az adatokat felhasználva mintegy 3,8 millió adózónak készíti el az szja-bevallás tervezetét.Vas Réka alkalmazott édesanyja Mars téri palacsintasütő vállalkozásánál. – Eddig könyvelővel csináltattam az adóbevallást, ezután nem biztos, hogy így lesz – mondja.Vas Réka hallott arról, hogy az emberek többségétől ezt a terhet átveszi a NAV. Még nem nézett utána alaposan a feltételeknek, csak azok ismeretében tud majd dönteni, hogy marad minden a régiben, vagy elfogadja az adóhivatal szolgáltatásait.A szegedi EU-TAX Könyvelőiroda ügyvezető igazgatója nem tart a NAV konkurenciájától. – Ügyfeleink 99,5 százaléka cég vagy vállalkozás, így bennünket nem érint ez a változás – mondta Szabó László, akinek korábban tanácsadó rovata is volt lapunkban.

Fontos, hogy ha a hivatal készíti el a bevallást, akkor is jóvá kell hagynia azt a magánszemélynek. A legegyszerűbb azoknak lesz, akiknek van ügyfélkapujuk, hiszen ők március 15-étől egy gombnyomással elérhetik a bevallási tervezetet. Természetesen, ha kell, kiegészíthetik a véglegesítés előtt.A NAV azt valószínűsíti, hogy a legtöbb adózónak lényegében semmit nem kell majd tennie, mert a bevallás minden adatot pontosan rögzít. Akinek a tervezet szerint az előlegeken felül adófizetési kötelezettsége van, azt banki átutalással is rendezheti, sőt kérhet részletfizetést is, ha a hátralék nem több 200 ezer forintnál.Akik nem nyitottak még ügyfélkaput, azok kérhetik, hogy a NAV postán küldje meg a tervezetet, vagy akár személyesen is megnézhetik az ügyfélszolgálaton a hivatal által készített bevallást. Március 15. fontos dátum, addig lehet kérni a postázást. Ezt akár SMS-ben, akár a NAV honlapján, de megtehetjük telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálaton is.A hivatal segít, de az állampolgárok felelőssége, hogy jövedelmükről precíz bevallás készüljön, és abból ne hiányozzék semmi. Azokról a pénzekről ugyanis, amelyekről nem érkezett adat év közben a NAV-hoz, az adózóknak maguknak kell számot adniuk – ezért van lehetőség a bevallási tervezet kiegészítésére.Természetesen az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek továbbra is maguknak kell elkészíteniük bevallásukat, hiszen az ő jövedelmi adataik teljes körűen nem állnak a hivatal rendelkezésére.