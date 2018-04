Bevándorlók miatt készülhet titkos lista Szegeden

Az országgyűlésiképviselő-jelölt lapunknak elmondta, hogy ezzel „bizonyos körök a migránsok betelepítését készítik elő". B. Nagy László felhívta a figyelmet a témában megjelent nyílt levélre, amelyben arról is szó esik, hogy a tanszék kutatásában 13 alkalommal tesznek fel 59 kérdést, és csak egy foglalkozik „különböző népcsoportokkal", még csak nem is a bevándorlással. A képviselőjelölt szerint azonban a következő kérdésben már arra kíváncsiak, hogy mi a válaszadó véleménye a menekültek Magyarországra érkezésével kapcsolatban.

– Ezután még öt kérdés foglalkozik Magyarországra érkezett menekültekkel. Látott-e menekültet, okozott-e kárt a menekült, továbbá a befogadásukról is feltesznek kérdést – tette hozzá B. Nagy László, aki azt is elmondta, hogy fontosnak tartja a menekültek és illegális migránsok megkülönböztetését, mert szerinte már a feltett kérdésekből is látszik, hogy zavart okoznak a fogalmak, nem a kérdés valódi tartalmáról szólnak.



B. Nagy László arról is beszélt, hogy nem a jogokat betartó menekültek bejövetelével van gondja az országnak, Európának, hanem az illegálisan, ellenőrizetlenül beáramló migránsok tömegével.



A fideszes politikus szerint a kérdőívezés különösen aggályos része egy titkos, – az 59-en kívüli – plusz hét kérdésből álló lap is, amelynek a fejlécén azt kérik a kérdezőtől, hogy azokra ne kérdezzen rá, hanem csak „jelölje", azaz tartsa titokban a megkérdezett előtt, hogy azokat az adatokat is rögzíti. Ezek pedig a megkérdezett életkörülményeire, vagyonára, nemére vonatkoznak, az utolsó kérdésben pedig az önkormányzati választókerület számát kell megadni.