Bevándorlónak nézték a férfit, felismerhetetlenre verték a barátnőjét - folytatódik az exbörtönőr ügyének tárgyalása

Lapunkban is beszámoltunk arról, hogy 2015 júliusában, a Belvárosi híd alatt, a Partfürdő bejáratánál, ahol éppen egy fesztivál volt, egy lányt annyira megvertek, hogy felismerhetetlenné vált az arca. Nemcsak a lányt verték meg, de két barátja is a földre kerülhetett. A sértettek szerint a kubai származású Viktort nevezték bevándorlónak, ezért tört ki a verekedés.

Vezetőszáron kísérték a bíró elé a volt kickboxedzőt és börtönőrt nem sokkal a brutális verés után. Archív fotó: Segesvári Csaba

Tavaly november óta tegnap volt az első érdemi tárgyalás aperében. A fiatal lányt a vád szerint azért verték meg, mert a barátját bevándorlónak nézték -. Most sem tett vallomást a verekedéssel megvádolt három férfi, így S. Vilmos sem, aki egyébként kick-box edző is volt. Az eset után állásából felmentették, de az edzői munkáját is felfüggesztette a sportszövetség.

Vallomások híján a bíró a vádbeszéd után ismertette a vádlottak korábban tett vallomásait, amelyek egymásnak is ellentmondtak, sem az elfogyasztott alkohol mennyiségében, de még a ruházatukban sem egyeztek a nyomozati vallomások. A mostani tárgyaláson a sértettek közül is meghallgatott a bíró egy férfit, aki szintén hiányosan emlékezett már a két évvel ezelőtt történtekre. Az ügyben még tartanak tárgyalást.