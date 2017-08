Bevezetjük az eurót, vagy leszakadunk a gazdasági szakember szerint

Ebben az áruházban a megjelölt pénztárnál euróval is bármikor fizethetünk. Fotó: Török János

Népszavazáson kérdezné meg az euró bevezetéséről az embereket a nemrégiben alakult Polgári Világ Pártja. A szocialista európai parlamenti képviselő, Ujhelyi István pedig petíciót indított útjára, és aláírást gyűjt annak érdekében, hogy mielőbb vezessék be az eurót Magyarországon.

Óvatosana népszavazással!

Aki kimarad, lemarad

Egy szegedi cipőbolt, ahol nem csak forintban írják ki az árakat.

Az európai integráció legkézzelfoghatóbb bizonyítéka az euró. A közös fizetőeszközt a 28 tagállamból 19 már bevezette, és naponta mintegy 340 millióan használják.– Amikor Magyarország 2003. április 16-án aláírta Athénban az uniós csatlakozási szerződést, kötelezettséget vállalt az euró bevezetésére – kezdte Pelle Anita. Az SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Jean Monnet Chair címmel kitüntetett, az EU gazdaságával foglalkozó egyetemi docense szerint a népszavazási kezdeményezésben feltett kérdésben az egyik olyan kritérium szerepel – legalább két évet el kell töltenie a forintnak az európai átváltási árfolyam-mechanizmus (ERM II) rendszerében –, amit teljesíteni kell a jegybanknak azért, hogy bevezethesse az eurót. Szerinte egy ilyen kérdést nem szabad népszavazásra bocsátani, mert sokan nem értenék, és úgy járhatnánk, mint az angolok a Brexit népszavazással.– Márciusban 60 éves volt az EU, és Rómában elfogadtak egy nyilatkozatot a többsebességes európai modellről. Ez alapján lesz egy belső kör, amelynek tagjai nagyobb léptékkel haladnak előre. Szlovákia például szeretne benne lenni a belső körben. Ha úgy lesz, ahogyan tervezik, hogy az euróövezethez tartozó országok jelentik majd a szorosabb föderációt akár saját parlamenttel, költségvetéssel és közös pénzügyminiszterrel – ahhoz változtatni kell a szerződéseken. Akkor megnézik, melyik az az ország a belső körben, amelyik már eurót használ.Akkor lesz az a pillanat, amikor színt kell vallania a magyar kormánynak, hogy bevezeti az eurót vagy sem, mert ezen fog múlni, hogy a belső körhöz tartozunk vagy sem. Ezt el tudom képzelni két éven belül, például 2019 tavaszán. Elemi érdekünk, hogy a belső körben legyünk, mert különben leszakadunk – hangsúlyozta Pelle Anita, aki szerint két éven belül be lehetne vezetni Magyarországon az eurót.

Az export miatt is előnyös

Magyar eurótörténet



Medgyessy Péter miniszterelnök 2003 júliusában bejelentette, hogy Magyarország 2008-ban szándékozik bevezetni az eurót. Magyarország hivatalosan 2004. május 1-jétől lett az Európai Unió tagja. Akkor volt az EU történetének legnagyobb bővítése: Magyarország mellett Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia is belépett az Unióba. Azóta Ciprus, Észtország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia csatlakozott az euróövezethez, vagyis ezekben az országokban már az euró a hivatalos fizetőeszköz. Magyarországon a romló makrogazdasági adatok miatt a bevezetés tervezett dátumát 2009-re tolták ki. 2008-ban jött a gazdasági világválság. Bajnai Gordon miniszterelnök 2010 januárjában egy sajtótájékoztatón a 2014-es euróbevezetést helyezte kilátásba. Orbán Viktor miniszterelnök 2011 februárjában egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy 2020 előtt nem reális cél bevezetni az eurót.

– Megnéztem az euró–forint átváltási árfolyamot, amely 2014 februárja óta 310 forint körüli sávban mozog. Az ERM II-be való belépés olyan szempontból fontos, hogy akkor fixálják az euró–forint árfolyamot, eltelik két év, és akkor azon az árfolyamon vezetik be Magyarországon az eurót. Az, hogy milyen euró árfolyamon megy be a magyar gazdaság az euróövezetbe, az ERM II-rendszerbe történő belépésen múlik.– A magyar gazdaság az EU gazdaságának 0,74 százaléka. Ez a mi helyünk Európában. Ezen kezelnek minket, és jó lenne, ha mi is ezen kezelnénk magunkat. És még egy fontos adat: a magyar kivitel 80 százaléka az EU-ba, jelentős százaléka az euróövezetbe, főleg Németországba megy. Ebből a szempontból is előnyös lenne, ha az euróövezet tagja lennénk – hangsúlyozta az egyetemi docens.