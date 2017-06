Bezárt a sportuszoda októberig: az éves bérletesek visszakaphatják a 4 hónap árát

Mától munkaterület



Tegnap este 10 órakor felújításra bezárt a sportuszoda. Leengedték a medencéket, és ma átadják a létesítményt munkaterületnek – ezt megírtuk, mint ahogy azt is: a közbeszerzési pályázat nyertese, a szegedi Ferroép Zrt. végzi a munkát. A nettó 285 millió forint értékű korszerűsítésre a cég maximum 130 napos határidőt vállalt, tehát legkésőbb október elején újra használható lesz a sportuszoda. Az úszókat megkérdeztük, merre folytatják. Elképzeléseik között a SZUE szerepelt első helyen.

– Törvénytelennek tartottam a sportuszoda eljárását. 12 hónapra szóló bérletet váltottam kedvezménnyel 44 ezer forintért, erre olvasom az újságban, hogy nyáron négy hónapra bezár a létesítmény – panaszkodott Szécsényi Antalné, aki több mint húsz éve törzsvendég. (Legutóbbi írásunk a témáról: 2017. május 26.: Június 6-án este felújításra bezár a sportuszoda) Az asszony több sporttársával együtt azt sérelmezte, hogy a felújítás miatt csak három lehetőséget ajánlottak fel neki: választhatott, hogy mehet a Partfürdőre vagy Sziksóstóra. Esetleg meghosszabbítják a bérletét jövő február végéig, holott az éves bérlet január közepéig érvényes.Kovács Dezső vasárnap kivételével mindennap lejár hajnalban, ő a teljes árú bérletéért 55 ezret fizetett. Megmutatta a nyilatkozatot, amin ő a meghosszabbítást jelölte meg, de nem két hónapra, hanem átírva a hivatalos dátumot: a felújítással megegyező időtartamra. Azt is kifogásolta, hogy sem fejléc, sem aláírás nem volt a papíron. Ráadásul egy példányban tölthették ki, így nem tudják igazolni, hogy nyilatkoztak. Többen is csatlakoztak a véleményéhez: Vasas Ernő azt is elmondta, a Laposra jár majd, Dóczi Tamás pedig őszig csak kajakozik. Kovács Dezső nem döntött még, mert a Sziki messze van, a Partfürdő később nyit ki, azt a munkájával nem tudja összeegyeztetni. A lejtős medencében amúgy is csak keresztben lehetne úszni. A SZUE pedig 33 méteres, ők pedig megszokták az 50 méteres medencét. A férfi azt mondta, egy hét után jelentkeznek majd nála az elvonási tünetek, akkor meglátja, merre tovább.Pár napja feltettük kérdéseinket a sportuszodát üzemeltető városi Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nek. Szabó Mihály igazgató elküldött egy újabb nyilatkozatot, amit a napokban a bérleteseknek adtak. Ezen – szerepeltetve az önkormányzati cég nevét – már egy újabb kompenzációs lehetőséget is feltüntettek. E szerint az uszodafelújítás miatt kieső időszakra visszatérítik az éves bérlet árának időarányos részét az újranyitás után 15 napon belül. Panaszosaink megjegyezték, látták az új űrlapot, és a visszafizetést kérik. Ezt a megoldást elfogadhatónak tartják, bár mivel egypéldányos a nyilatkozat, igazolni nem tudják majd, hogy leadták.– Karácsonykor ugyanitt! – viccelődött Vasas Ernő (kékben), Dóczi Tamás (fehérben) és Kovács Dezső a sportuszoda bejáratánál. Fotó: Karnok Csaba